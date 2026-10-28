김정은, 북한군 중대장들 만나 "싸움준비 완성" 촉구

AI 핵심 요약beta
- 김정은은 27일 중대장 대회 참가자들에게 전투력 강화를 주문했다
- 김정은은 중대장들의 제1 임무로 싸움준비 완성을 제시했다
- 김정은은 강도 높은 훈련으로 완벽한 임전태세를 확립하라 당부했다
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"임전태세와 훈련혁명" 강조
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 27일 제3차 중대장 대회 참가자들을 만나 군대의 전투력 강화와 완벽한 임전태세 확립을 주문했다.
북한 노동당 기관지 노동신문은 28일 김정은이 하루 전 군 중대장 대회 참가자들과 기념사진을 찍었다면서 노동당 중앙군사위 부위원장 박정천과 김성기 국방상, 이영길 군 총참모장 등이 동행했다고 전했다.
신문에 따르면 김정은은 이번 대회를 "전군의 새로운 혁신과 동시적 발전을 가속화하는 역사적 계기"라고 평가하며, 새세대 지휘성원들의 이른바 혁명정신과 전투적 기백을 치켜세웠다.
김정은은 "우리가 목적한 강군건설에서 감당해야 할 중대장들의 독보적 역할은 지휘관 서열에서의 순위나 영장의 별로 규정할 수 없는 참으로 막중한 것"이라며 "새시대 군사혁명을 다그치기 위한 거창한 역사적 과업을 중대장들을 믿고 결행하려는 당중앙의 의지는 확고하다"고 강조했다.
특히 그는 중대장들의 제1 혁명임무로 '만반의 임전태세를 갖추기 위한 구분대의 싸움준비 완성'을 제시하며, 그 실행 방도로 "줄기차고 강도 높은 훈련혁명"을 지목했다.
또 각 중대들이 "무적의 전투력을 지닌 일당백의 강병대오로 만드는 성과로 충실성과 조직지휘자적 실력을 검증받아야 한다"고 당부했다.
제3차 중대장대회는 김정은 참석하에 22~23일 평양에서 개최됐다.
yjlee@newspim.com