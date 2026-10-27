경북도·대구시 "Physical AI 인재 3000명 공동 양성 닻 올렸다"

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27일 국립금오공대서 '성장엔진 인재 양성 출범식'...업무협약 체결

경북도·대구시, 국립금오공대 등 8개 대학·기업 15곳·고등학교 6개교 협력

정부 3대 MEGA 프로젝트 연계...2026년부터 4년간 국비 600억 원 확보

[구미·대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 대구시와 공동으로 Physical AI 분야 인재 양성에 나섰다. 이번 Physical AI 분야 인재 양성 프로그램은 정부 3대 MEGA 프로젝트와 연계해 진행된다.

앞서 경북도와 대구시는 지난 9월 정부 성장엔진 인재양성 공모사업에서 S등급을 받아 4년간 국비 600억 원을 확보했다.

27일 국립금오공대에서 열린 '초광역 성장엔진 인재양성' 사업 출범식.[사진=경북도]2026.10.27 nulcheon@newspim.com

Physical AI 분야 인재 양성사업은 경북도와 국립금오공대가 주관하고 대구시와 대구·경북 소재 대학이 참여한다.

국립금오공대와 포항공대·영남대·구미대·DGIST·계명대·영남이공대·영진전문대 등 8개 대학, 원익큐엔씨·에스엘 등 지역 기업 15곳, 구미전자공고 등 고등학교 6개교가 함께한다.

경북도는 27일 국립금오공대에서 초광역 성장엔진 인재양성 사업 출범식을 열고 Physical AI 인재 양성 업무 협약을 체결했다. 출범식에는 이철우 경북도지사와 대구시, 8개 대학 총장, 반도체·로봇 기업과 고등학교 관계자, 연구 기관 등 120여 명이 참석했다.

국립금오공대는 산업 수요에 맞춰 지·산·학이 함께 참여하는 전주기 산학 일체 교육을 추진한다. 취·창업과 정주를 연결하는 선순환 체계도 구축하고 산학 공동 기술개발과 패키지형 기술 사업화를 지원한다.

27일 국립금오공대에서 열린 'Physical AI 인재양성' 업무협약.[사진=경북도] 2026.10.27 nulcheon@newspim.com

◆ 성장 엔진분야 취업률 60%·지역 취업률 50%...기술 이전 222건·창업 125건·특허출원 1310건 목표

이들 사업 추진으로 반도체 소·부·장과 AI 제조 로봇 분야 대경권 혁신 인재 3000여 명을 양성한다.

성장 엔진 분야 취업률 60%, 지역 취업률 50%, 기술 이전 222건, 창업 125건, 특허 출원 1310건이 목표다.

김상호 국립금오공대 총장은 "이번 초광역 성장 엔진 인재 양성 사업을 통해 주관 대학으로서 경북·대구 지역 대학과 관계 기관, 기업을 연결하는 초광역 협력의 중심적인 역할을 하겠다"며 "사업의 성과가 대학 안에서만 머무르지 않고 지역 산업의 혁신과 청년의 지역 정착으로 이어질 수 있도록 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.

백홍주 원익큐엔씨 대표는 "이번 초광역 성장 엔진 인재 양성 사업은 기업이 필요로 하는 현장형 인재를 지역에서 직접 양성하는 것이 핵심"이라며 "기업들도 교육과정 설계부터 현장 실습까지 적극 참여해 양성한 인재들이 지역 기업에 채용돼 정착할 수 있도록 앞장서겠다"고 강조했다.

이철우 경북도지사는 "대구시와 지역 대학, 기업, 연구 기관 등과 협력해 대경권 성장 엔진과 기업이 필요로 하는 인재 양성을 성공적으로 추진하겠다"며 "청년들이 돌아오고 지역에서 머물며 일하는 선순환 구조를 대구·경북에서 만들어 가겠다"고 말했다.

이 지사는 또 "첨단 산업을 키우고 기업을 유치하려면 인재, 용수, 전력 등이 필요하다"며 "경북도는 안정된 전력과 풍부한 용수를 기반으로 인재 양성에 총력을 기울여 국가 첨단 산업의 허브가 될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

nulcheon@newspim.com