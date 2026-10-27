BNK부산은행, 지역 커뮤니티와 손잡고 골목상권 살린다

AI 핵심 요약beta
- 부산은행과 부산형사회연대기금은 27일 안녕로컬 포럼을 개최했다
- 두 기관은 2년간 지역 소상공인·커뮤니티 35개 팀을 지원했다
- 참여 팀에 후속 활동 지원금 500만원을 추가로 전달했다
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올해 15개 팀 5천만 원·2년간 총 35개 팀 지원
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 지역 골목상권 활성화를 위해 팔을 걷어붙였다.
부산은행과 부산형사회연대기금은 27일 '2026 안녕로컬 포럼'을 열고 참여 팀들의 활동 성과와 향후 계획을 공유했다고 밝혔다.
안녕로컬은 지역 고유의 특색을 살린 소상공인과 지역 커뮤니티를 지원하는 사업이다. 주민과의 소통을 바탕으로 문화·예술 프로그램, 주민 참여형 네트워킹, 골목 공방, 마을서점 등 지역 기반 활동을 돕는다.
두 기관은 지난 2025년 20개 팀에 6000만원을 지원한 데 이어 올해 15개 팀에 5000만원을 지원했다. 2년간 지원 대상은 모두 35개 팀이다.
포럼에 참석한 팀들은 각 지역에서 추진한 사업의 결과와 앞으로의 활동 계획을 발표했다. 지역 특성을 반영한 프로그램 운영 사례를 공유하고 골목상권의 지속적인 발전 방안도 논의했다.
부산은행과 부산형사회연대기금은 참여 팀의 후속 활동을 지원하기 위해 500만원의 추가 지원금도 전달했다.
김성주 은행장은 "부산형사회연대기금과 함께 지역의 작은 가게와 커뮤니티를 지원할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 골목상권에 실질적인 도움이 되는 지원을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com