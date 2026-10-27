전주시, 기록 사진 특별전 개최...시민 기록으로 되살린 옛 풍경

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 27일 시민 기록사진 전시회를 개최했다
- 전주 옛 풍경과 생활자료 100여 점을 선보였다
- 전시회는 11월 8일까지 하얀양옥집에서 열린다
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일제강점기부터 1990년대까지 장소·여행·개인 추억 담은 시민 참여형 전시
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 시민들이 간직해 온 옛 사진과 생활 기록을 통해 도시의 변화와 삶의 흔적을 되짚어보는 전시회를 마련했다.
전주시는 오는 11월 8일까지 완산구 경기전길 67에 있는 복합문화공간 하얀양옥집에서 '2026 전주 기록 사진 전시회'를 개최한다고 27일 밝혔다.
'기록을 하는 사람, 당신은'을 주제로 열리는 이번 전시에는 전주의 옛 풍경과 시민들의 일상을 담은 사진, 생활박물류 등 100여 점이 선보인다.
시민들이 직접 수집하거나 기증한 기록물을 중심으로 구성해 시민이 전시의 주체가 되는 공감형 기록문화 행사로 기획됐다.
개막식은 27일 오후 2시 하얀양옥집에서 조지훈 전주시장과 이태영 전주시 민간기록물관리위원장, 기록물 기증자, 공모전 입상자 등이 참석한 가운데 열렸다.
전시는 세 가지 주제로 구성된다. '장소의 기억'에서는 풍남문과 전동성당, 경기전, 오목대, 향교, 한벽당 등 전주를 대표하는 명소의 모습을 일제강점기부터 1970년대까지 시대 흐름에 따라 살펴볼 수 있다.
'여행의 기억'에서는 1960~1990년대 승차권과 입장권 등 제15회 전주 기록물 수집 공모전 출품작을 비롯해 돌화병과 화로, 공중전화기 등 과거 생활상을 보여주는 물품을 만날 수 있다.
'전주와 나의 특별한 기억'에서는 추억 사진 공모전 '그때 그리고 지금'의 전주 다시 찍기 작품을 소개한다. 10년 이상의 시차를 두고 같은 장소에서 촬영한 사진 두 장과 그에 얽힌 사연을 통해 전주의 변화와 시민 개개인의 추억을 함께 보여준다.
lbs0964@newspim.com