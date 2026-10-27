대통령실, 익산 햇빛소득마을 현장 점검…농촌 상생 모델 확대

AI 핵심 요약beta
- 대통령실과 정부 관계자들이 27일 익산 햇빛소득마을 현장을 점검했다
- 익산 5개 마을은 990㎾ 규모 수상태양광 사업에 공동 참여했다
- 익산시는 규제 완화와 전력망 연계 등 제도 개선을 정부에 건의했다
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올해 공모 7곳 조건부 선정 성과…국공유지 활용·전력계통 연계 개선 건의
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 주민 참여형 재생에너지 사업을 확대하는 가운데 대통령실과 중앙부처가 현장을 찾아 추진 상황을 점검하고 제도 개선 방안을 논의했다.
익산시는 27일 대통령실 비서관단과 행안부 등 정부 관계자들이 여산면 옥금저수지를 방문해 국정과제인 '햇빛소득마을' 추진 현황을 살피고 시청에서 정책 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 방문에는 이유진 대통령실 기후에너지환경비서관과 이영수 농림축산비서관, 배진교 국민경청비서관을 비롯해 남호성 행정안전부 햇빛소득마을추진단장, 전북특별자치도와 한국전력공사, 한국농어촌공사 관계자 등이 참석했다.
참석자들은 옥금저수지에서 상옥·하옥·사월·남산·석교 등 5개 마을 주민이 함께 참여하는 990㎾ 규모 수상태양광 발전사업의 추진 상황을 점검했다.
해당 사업은 친환경 에너지 전환과 농촌 소득원 다변화를 연계하는 주민 상생형 모델로 기대를 모으고 있다.
익산시는 성당포구마을에서 전국 최초로 마을자치연금을 정착시킨 경험을 바탕으로 주민 소통과 자치 역량을 활용해 햇빛소득마을 사업을 추진하고 있다. 올해 공모에서는 1차 4곳과 2차 3곳 등 총 7곳이 조건부 선정됐다.
현장 점검에 이어 열린 정책 간담회에서는 사업 추진 과정에서 필요한 제도 개선 과제가 논의됐다.
익산시는 사업 부지 확보를 위한 국공유지 활용 규제 완화와 에너지저장장치(ESS) 지원을 통한 지방 재정 부담 완화, 발전 전력의 원활한 송전을 위한 전력계통 조기 연계, 전문인력 지원 등을 정부에 건의했다.
시는 오는 30일 마감되는 3차 공모에도 적극 참여해 주민 소득과 지역 발전을 연계한 상생형 에너지 사업을 지역 전반으로 확대할 계획이다.
최정호 익산시장은 "중앙정부의 적극적인 정책 지원으로 농촌 마을들이 새로운 희망과 활력을 얻고 있다"며 "마을자치연금의 성공 경험과 주민 협동 기반을 바탕으로 햇빛소득마을 정책이 성공적으로 정착하는 표준 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com