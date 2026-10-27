김원기 의정부시장, 제4회 린이상성 국제 바이어대회 참석

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 김원기 의정부시장이 중국 린이시의 공식 초청으로 오는 27일부터 31일까지 4박 5일 일정으로 산둥성 린이시와 웨이하이시를 방문한다고 27일 밝혔다.

의정부시청 전경. [사진=의정부시]

김 시장은 오는 28일 린이시에서 열리는 '제4회 린이상성 국제 바이어대회'에 참석해 의정부시의 투자 환경을 소개하고 기업 간 교류 및 협력 방안을 논의할 예정이다.

이번 린이상성 국제 바이어대회는 중국의 대표적인 상업·물류 중심지인 린이시에서 열리는 국제 비즈니스 행사다. 올해 행사에는 110여 개 국가와 지역에서 해외 바이어 2000여 명이 참석할 예정이다.

김 시장은 대회 참석에 이어 신화그룹과 린이염업유한공사 등 린이시 주요 기업과 산업단지를 방문한다. 현지 산업 현황을 살펴보고 의정부시와의 투자 및 산업 협력 가능성도 타진할 계획이다.

웨이하이시에서는 탄소섬유산업단지와 인공지능 컴퓨팅센터, 의료기기·의약품 전문기업 웨이고그룹 등을 찾는다. 바이오, 인공지능, 첨단소재 분야의 현지 관계기관 및 기업과 교류하며 투자유치와 기술 협력 방안을 모색한다.

이번 방문에서는 중국 측이 숙박과 현지 이동 차량을 지원해 의정부시는 출장 경비 부담을 줄이는 동시에 확보된 예산을 기업 유치와 경제협력 활동에 집중할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

의정부시는 앞서 중국 선전 상허교육 지주 유한회사와 대만 윈메이트로부터 투자의향서를 전달받는 등 해외 기업 유치 활동을 이어왔다.

이번 중국 방문을 계기로 새로운 기업 협력망을 구축하고 해외 기업의 의정부 투자 가능성을 확대한다는 구상이다.

김원기 의정부시장은 "기업 유치는 직접 만나 신뢰를 쌓는 일에서 시작된다"며 "의정부의 수도권 입지와 반환공여지의 잠재력을 알리고 중국의 산업 기반과 의정부의 바이오·인공지능 등 미래산업을 연결해 실질적인 투자협력 기회를 발굴하겠다"고 말했다.

이어 "좋은 기업이 들어와야 일자리가 늘고 지역경제가 살아난다"며 "앞으로도 기업이 있는 곳을 직접 찾아가 시민이 체감할 수 있는 경제적 성과로 이어지도록 노력하겠다"고 강조했다.

asj7376@newspim.com