[오늘의 국감일정] 운영위·정보위·성평등가족위 3개 상임위 - 10월 29일

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 29일 국회운영위원회와 정보위원회, 성평등가족위원회 등 3개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
운영위는 이날 오전 10시 국회에서 국가인권위원회를 대상으로 국감을 진행한다. 오후에는 대통령비서실·국가안보실·대통령경호처에 대한 국감에 나선다.
정보위는 오전 10시 국가정보원에서 국가정보원을 대상으로 국감을 실시한다. 성평등가족위는 이날 현장시찰에 나선다.
oneway@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 29일 국회운영위원회와 정보위원회, 성평등가족위원회 등 3개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
운영위는 이날 오전 10시 국회에서 국가인권위원회를 대상으로 국감을 진행한다. 오후에는 대통령비서실·국가안보실·대통령경호처에 대한 국감에 나선다.
정보위는 오전 10시 국가정보원에서 국가정보원을 대상으로 국감을 실시한다. 성평등가족위는 이날 현장시찰에 나선다.
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