외교부 "진성준 의원 비자 발급 절차 종결되지 않아"

"공무 출장 지원 차원에서 美측과 소통·지원 요청"

"비자 심사 내용은 비공개 사안...확인하기 어려워"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 국회 국방위원장인 진성준 더불어민주당 의원이 미국으로부터 비자 발급을 거부당했다고 주장한 것과 관련해 "현재 관련 절차가 종결되지 않은 것으로 알고 있다"고 28일 밝혔다.

외교부는 이날 밤 언론 공지를 통해 "외교부는 국회의원의 원활한 공무 출장을 지원한다는 차원에서 미측과 긴밀히 소통하고, 지원을 요청한 바 있다"면서 이같이 밝혔다.

서울 도렴동 외교부 청사 [사진=뉴스핌DB]

외교부는 또 "개별 비자의 신청 및 심사 결과 관련 내용은 미국 국내법·절차에 따라 비공개로 취급되는 사항"이라면서 "구체 심사 관련 내용은 미측이 공개하지 않는 사항으로 이에 대해 확인해 드리기는 어렵다"고 설명했다.

앞서 진 의원은 이날 국방위 차원에서 방미단을 편성해 다음 달 1일부터 5일까지 미국 태평양사령부를 방문하려고 했으나 미국으로부터 비자 발급을 거부당했다고 밝혔다. 진 의원은 페이스북에 올린 글에서 "대한민국 국민이 선출한 국회의원이자 동맹국 국회의 국방위원장에 대한 미국의 비자 거부는 대한민국 국회의 위상을 무시하고 한·미 동맹의 근간인 상호 존중과 신뢰를 훼손하는 처사라 하지 않을 수 없다"며 "미국의 비자 발급 거부에 강력한 유감을 표한다"고 밝혔다.

진 의원은 또 "개인의 입국을 제한한 것이 아니라, 대한민국 국민을 대표하는 국회의 공식적인 의정 활동을 가로막은 것"이라며 "2014년 3월 미국 태평양사령부를 방문한 바 있기에 이번 처사를 더욱 납득하기 어렵다"고 지적했다.

진 의원의 경우에 앞서 민주당의 외교통일위원회 소속 정청래 의원도 지난 11~22일 미주반 국정감사를 위해 미국 비자 발급을 신청했지만 출국 직전까지 비자 발급 심사가 종료되지 않아 미국행을 포기한 바 있다.

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