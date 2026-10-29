[종합] 미 연준, FOMC 개편…2028년엔 8회 중 6회만 금리 결정

AI 핵심 요약beta
- 워시 연준 의장은 28일 FOMC 회의 운영 방식을 개편한다고 밝혔다.
- 연준은 2027년 7회, 2028년 6회만 기준금리를 결정한다.
- 금리 결정이 없는 회의는 통화정책 전략 논의에 집중한다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 운영 방식을 바꾼다고 밝혔다. 개편으로 연준은 내년 7회, 2028년 6회만 금리를 결정하게 된다.
워시 의장은 28일(현지시간) FOMC 정례회의 후 기자회견에서 "연 8회가 FOMC에 적절한 횟수라고 보지만, 2027년에는 한 번을 통화정책 전략만 집중 논의하는 회의로 운영할 것"이라며 "이 회의에서는 기준금리 표결도, 정책 성명도 나오지 않는다"고 말했다.
이어 "나머지는 기존 금리 결정 회의이며, 2028년에는 전략 논의에 두 번, 정책 결정에 여섯 번을 배정할 것으로 예상한다"고 설명했다.
연준은 현재 연 8회 회의에서 모두 기준금리를 결정한다. 개편에 따라 2027년에는 7회, 2028년에는 6회가 금리 결정 회의가 된다.
워시 의장은 회의 일정 개편이 "단순한 행정적 세부사항이 아니라 숙의의 성격과 질, 나아가 결정의 지혜에 영향을 주는 제도적 선택"이라고 설명했다. 단기 상황을 자주 점검하는 것만큼, 긴 시계로 큰 질문을 숙고할 시간을 따로 두는 것이 중요하다는 취지다.
mj72284@newspim.com