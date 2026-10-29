[오늘의 정치일정] 10월 29일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 28일 메르츠 독일 총리와 공식 방한 정상회담을 했다
- 외교·국방 장관이 28일 해외회의와 아세안 국방장관회의에 참석했다
- 여야 지도부가 28일 이태원참사 4주기 기억식에 참석했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
'메르츠' 독일 총리 공식 방한 정상회담
<외교부>
-장관
미국 출장(G20 외교장관회의)
-1차관
09:30 차관회의
-2차관
10:30 이태원참사 4주기 기억식
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 차관회의
19:10 제16기 통일정책최고위과정 수료식 축사
<국방부>
-장관
제13차 아세안 확대 국방장관회의 참가
-차관
09:30 차관회의
<국가보훈부>
-장관
13:45 장진호 전투기념 및 추모행사
16:00 국가보훈부-GS리테일 사회공헌 업무협약식
-차관
10:00 차관회의
<더불어민주당>
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
09:10 금속노련 김준영 위원장 단식농성장 방문 / 국회 앞 농성장
10:20 10.29 이태원 참사 4주기 기억식
14:30 메가성장특별위원회 전북 새만금 현장 간담회 / 새만금에너지산업융복합단지 종합지원센터 및 새만금 부지 7공구
*한병도 원내대표
09:00 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표
08:20 국민일보 주최 / CCMM빌딩 12층 컨벤션홀
10:29 10·29 이태원참사 4주기 기억식 / 광화문 북광장
14:00 "지역에 힘이 되는 의정, 국민의 삶에 닿는 변화" 2026 전국 광역의원 직무연수 / 중소기업중앙회 지하1층 KBIZ홀
16:00 미디어위원회 임명장 수여식 및 제1차 회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
*정점식 원내대표
10:00 2026년도 국정감사 - 국회운영위원회 / 국회 본관 319호
10:00 2026년도 국정감사 - 정보위원회 / 국가정보원
<조국혁신당>
*신장식 당대표·김준형 원내대표
09:00 최고위원회 / 본청 224호
*신장식 당대표
10:29 10·29 이태원 참사 4주기 추모행사 / 광화문북광장
*김준형 원내대표
10:00 국회 운영위원회 국정감사 / 본청 319호
<개혁신당>
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
* 천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의/ 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
10:00 국회운영위원회 국정감사/ 국회운영위원회 전체회의실(국회 본청 319호)