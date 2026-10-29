폐차 넘는 오프로드차 타볼까…김천서 튜닝카 페스티벌

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30~31일 김천종합스포츠타운서 개최

캠핑카 전시·차량 전복 탈출 체험

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 자동차 튜닝 기술과 제품을 살펴보고 이색 주행과 안전교육까지 체험하는 자리가 마련된다.

'2026 코리아 튜닝카 페스티벌' 포스터 [자료=국토교통부]

29일 국토교통부는 경상북도, 김천시, 한국교통안전공단(TS)과 함께 오는 30일부터 31일까지 경북 김천시 김천종합스포츠타운 일원에서 '2026 코리아 튜닝카 페스티벌'을 개최한다고 밝혔다.

튜닝카 페스티벌은 다양한 튜닝 기술과 제품을 한자리에서 소개하고 실제 튜닝 자동차를 직접 보고 체험하며 튜닝산업과 문화의 저변을 넓히기 위한 국내 최대 규모 행사다. 2022년 인천에서 처음 열린 뒤 전남 영암, 충북 제천을 거쳤으며 지난해에 이어 올해도 김천에서 개최한다.

역대 행사에는 제1회 약 4만명, 제2회 약 1만명, 제3회 약 7만명, 제4회 약 3만명이 참관했다.

올해는 기존 전시·체험 프로그램을 전면 개편해 관람객의 접근성이 높은 도심에서 다양한 캠핑카와 튜닝카를 선보이고 이색 체험을 확대한다.

전시에는 한국자동차튜닝협회, 한국자동차튜너협회, 한국특장차협회, 한국오토바이정비협회가 참여한다. 관람객은 다양한 유형의 캠핑카와 튜닝카를 자유롭게 둘러보고 튜닝 차량에 직접 탑승할 수 있다.

체험 프로그램으로는 튜닝한 오프로드 차량을 타고 폐차를 넘는 행사를 운영한다. 관람객은 전문 드라이버와 동승해 체험할 수 있다. 안전교육의 일환으로 차량 전복 시 탈출 체험을 마련하고 어린이를 위한 RC카와 밸런스 바이크 체험도 운영한다. 체험은 현장에서 신청할 수 있다.

전국 11개교 청년 1100여명이 참여하는 '상상 프로젝트' 창작전도 처음 열린다. 튜닝산업 관련 아이디어를 교류하는 자리로, 튜닝 지식을 전달하고 관심을 높이기 위한 '튜닝카 골든벨'도 진행한다.

국제 수준의 바이크 스턴트와 바이크 짐카나 대회, 버스킹 공연도 마련된다. 바이크 짐카나는 장애물 코스를 회피하며 주행 시간을 측정하는 모터스포츠 종목이다. 어린이를 위한 자동차 키트와 종이접기 등 만들기 행사도 진행한다.

박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 "이번 행사가 자동차 튜닝을 보다 쉽게 접하고 즐길 수 있는 친근한 문화로 인식될 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 올바른 자동차 튜닝 문화 확산에 노력하면서 튜닝산업 활성화에도 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

자세한 행사 내용과 관련 이벤트 정보는 페스티벌 안내 누리집과 'TS튜닝알리고' 유튜브 채널 등에서 확인할 수 있다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 2026 코리아 튜닝카 페스티벌은 언제 어디서 열리나요?

A. 10월 30~31일 경북 김천시 김천종합스포츠타운 일원에서 열립니다. 국토교통부와 경상북도, 김천시, 한국교통안전공단(TS)이 함께 개최하며, 다양한 튜닝 기술과 제품을 소개하고 직접 체험할 기회를 제공합니다.

Q. 행사에서는 어떤 차량을 볼 수 있나요?

A. 다양한 유형의 캠핑카와 튜닝카를 자유롭게 둘러보고 차량에 직접 탑승할 수 있습니다. 한국자동차튜닝협회, 한국자동차튜너협회, 한국특장차협회, 한국오토바이정비협회가 전시에 참여합니다.

Q. 관람객이 참여할 수 있는 주행·안전체험은 무엇인가요?

A. 전문 드라이버와 함께 튜닝한 오프로드 차량을 타고 폐차를 넘는 체험을 할 수 있습니다. 안전교육 프로그램으로 차량 전복 시 탈출 체험도 마련됩니다. 체험은 현장에서 신청할 수 있습니다.

Q. 어린이와 청년을 위한 프로그램도 있나요?

A. 어린이는 RC카와 밸런스 바이크를 체험하고 자동차 키트·종이접기 등 만들기 행사에 참여할 수 있습니다. 전국 11개교 청년 1100여명이 튜닝산업 관련 아이디어를 교류하는 '상상 프로젝트' 창작전도 처음 열립니다.

Q. 공연이나 대회는 무엇이 있으며, 자세한 정보는 어디서 확인하나요?

A. 바이크 스턴트와 바이크 짐카나 대회, 버스킹 공연, '튜닝카 골든벨' 등이 마련됩니다. 바이크 짐카나는 장애물 코스를 회피하며 주행 시간을 측정하는 모터스포츠 종목입니다. 자세한 행사와 이벤트 정보는 페스티벌 안내 누리집과 'TS튜닝알리고' 유튜브 채널 등에서 확인할 수 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com