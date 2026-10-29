뉴욕증시, 연준 금리 동결 속 완만히 상승 마감

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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 28일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 미 연방준비제도(Fed)가 시장의 예상대로 금리를 동결한 가운데 투자자들은 빅테크 기업들의 실적에 주목했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 97.53포인트(0.19%) 오른 5만2475.10에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 21.38포인트(0.28%) 상승한 7743.98, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 72.04포인트(0.27%) 뛴 2만6549.85를 기록했다.

시장은 연준의 금리 결정에 주목했다. 연준은 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마치고 기준금리를 3.75~4.00%로 동결했다. 이날 결정은 10 대 2의 표결로 이뤄졌으며 소수 의견을 낸 2명의 위원은 0.25%포인트의 금리 인상을 지지했다.

이날 기자회견에서 케빈 워시 연준 의장은 12월 회의에서 금리 결정을 예단하지 않겠다면서도 앞으로 나올 데이터를 살피겠다고 했다. 연 8회 FOMC 정례회의에서 내년에는 7회, 2028년에는 6회만 금리 결정을 하겠다고도 예고했다.

카슨그룹의 라이언 데트릭 수석 시장 전략가는 "연준은 깜짝 변수를 던지지 않았다"며 "동결은 널리 예상돼 큰 놀라움이 없었다"고 말했다. 그러면서 "시장 참여자들이 워시 의장의 스타일에 점점 익숙해지고 있다"고 덧붙였다.

웰스파고인베스트먼트인스티튜트의 루이스 알바라도는 "재정 여건이 대체로 예상대로 전개돼 연준은 지금은 인내할 수 있다고 보는 듯하다"며 "다만 인내를 안주로 착각해선 안 된다"고 강조했다. 이어 "워시 의장은 물가 압력이 번지면 행동할 준비가 돼 있음을 분명히 했다"고 판단했다.

프랭클린템플턴인스티튜트의 제프 슐츠 수석투자전략가는 "시장의 관건은 긴축 속도이며, 위원회는 지난해 인하분을 점진적으로 되돌리는 데 만족하는 듯하다"며 "역사적으로 이런 속도는 위험자산에 더 우호적이었다"고 설명했다.

시장은 빅테크 기업의 실적에 주목하고 있다. 투자자들은 인공지능(AI)을 위한 대규모 설비투자의 정당성을 탐색하고 있다. 이날 장 마감 후 실적을 공개한 알파벳은 잉여현금흐름 적자 폭의 확대로 주가가 시간외 거래에서 8%대 급락 중이다. 앞서 알파벳은 1.34% 상승 마감했다. 마이크로소프트는 기대 이상의 실적에 주가가 4%대 상승 중이다.

기타 특징주를 보면 SK하이닉스의 호실적에 마이크론테크놀로지의 주가는 5.86% 급등했다. SK하이닉스의 미국예탁증서(ADR) 역시 13.30% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 1.75% 올라 4거래일 연속 강세를 이어갔다.

오라클은 자본지출이 이번 회계연도에 정점을 찍고 잉여현금흐름이 흑자로 돌아설 것으로 기대하면서 10.73% 올랐다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 3.42% 내린 16.92였다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.29 mj72284@newspim.com

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