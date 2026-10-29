김민석, 유시민에 불쾌감..."일일이 평가할 필요 없어, 분열의 언어 자제해야"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표는 29일 유시민 작가 비판에 논평 불필요하다고 했다
- 김 대표는 분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 말아야 한다고 강조했다
- 민티07은 당 공식 방송으로 정파적 시각에서 볼 필요 없다고 반박했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 29일 유시민 작가가 이재명 대통령과 민주당 지도부를 비판한 데 대해 "일일이 논평할 필요는 없는 것 같다"며 "분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않는 것이 필요하다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 유 작가의 발언에 대한 평가를 묻는 말에 "지난 전당대회를 할 때는 유 작가께서 당외에서 하시는 여러 말씀을 듣고 꽤 화가 나기도 했었다"면서도 "지금은 그런 말씀을 계속하시니까 사실 어떤 평가를 할 필요가 별로 없는 것 아닌가 하는 생각을 개인적으로 하고 있다"고 말했다.
이어 "지금 당 내외로 어려움이 있는데, 이럴 때 가장 좋은 것은 가급적 분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않고 조금이라도 더 분열적이지 않은 언어를 사용하거나, 아예 그런 문제를 키우지 않도록 절제하는 것"이라고 강조했다.
유 작가는 전날 한 유튜브 방송에서 이 대통령이 진보 진영을 해체하고 있다는 취지로 비판했다. 민주당 공식 방송인 민티07에 대해서도 "민티07을 만들어 계속 진영을 박살 내는 일에 앞장서고 있다"고 주장했다.
그러면서 지도부 교체 가능성을 염두에 둔 듯 "머지않은 미래에 당원들이 주권을 행사해야 하는 상황이 올 수도 있을 것 같다"고 전망했다.
김 대표는 민티07을 둘러싼 유 작가의 비판에도 반박했다. 그는 "민티는 당의 공식 방송 아니냐"며 "홍보를 잘할 수 있다는 이유로 김남준 사장을 홍보위원장으로 맡겨 당의 공식 방송을 잘 출범시킨 것"이라고 설명했다.
이어 "내용에 대해서는 각자가 여러 가지 얘기를 할 수 있겠지만, 정당이 공식 방송을 출범시켜 비교적 빠른 시기에 안착시켰다는 데 대해서는 크게 평가의 차이가 없는 것 같다"고 말했다.
그러면서 "이런 부분까지도 정파적 시각이나 계파적 시각에서 볼 필요는 없지 않은가"라고 덧붙였다.
allpass@newspim.com