네이버페이, 'Npay biz 우리 가게 리포트' 출시…매출·상권 분석 무료 제공

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이는 29일 가맹점 분석 서비스 ‘우리 가게 리포트’를 베타 오픈했다
- Npay 커넥트 가맹점주는 매출·배달·상권 정보를 무료로 확인할 수 있다
- 결제 건수와 고객층을 비교 분석하고 사업 성장 정보도 확대 제공할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 네이버페이가 가맹점주에게 매장과 지역 상권 현황을 분석해 제공하는 'Npay biz 우리 가게 리포트' 서비스를 베타 오픈했다고 29일 밝혔다.
이번 서비스는 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트'를 설치한 가맹점주가 결제 데이터 기반의 매장 및 상권 현황을 파악해 매장 운영에 활용하도록 지원하기 위해 출시됐다.
Npay 커넥트 설치 가맹점 중 네이버 '플레이스 플러스'를 사용하는 식음료 업종 가맹점주라면 무료로 이용할 수 있다.
해당 리포트는 매출 현황, 배달 주문 동향, 동종 업종 비교, 상권 변화 정보 등을 분석해 제공한다. 가맹점주는 Npay 커넥트 단말기 기반의 매출 지표를 1시간 단위로 확인하고, 이를 지난주나 요일 평균과 비교할 수 있다. 매장을 포함해 속한 동네·시군구·전국 단위 현황과 동네 배달 주문 흐름도 1시간 단위로 업데이트된다.
동일 상권 내 동종 업종과의 비교 정보도 포함된다. 평일·주말 결제 건수와 건단가를 동네 평균 및 상위 10% 매장과 비교할 수 있으며, 시간대·요일별 매출 추이와 고객 성별·연령대 구성도 확인 가능하다. 이와 함께 동종 업종 매장 수 변동 등 전반적인 상권 동향이 전달된다.
네이버페이는 베타 운영 기간을 거쳐 매장 경쟁력 분석 및 사업 성장에 필요한 정보를 단계적으로 확대할 예정이다.
네이버페이 관계자는 "Npay 커넥트 이용 소상공인이 지역 장사 현황을 데이터로 파악할 수 있도록 서비스를 출시했다"며 "의견을 수렴해 제공 정보를 보완해 나갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com