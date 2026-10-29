우리투자증권, 채권·연금 웨비나 개최

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권은 29일 채권·연금 주제 무료 웨비나를 개최했다
- 채권시장 동향과 투자전략, 연금·IRP 활용법을 강연했다
- 실시간 질의응답과 맞춤형 상담으로 투자 궁금증을 해소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금리 변동기 투자 전략·IRP 절세 방법 안내
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권은 29일 채권 투자 전략과 연금·개인형퇴직연금(IRP) 활용법을 주제로 무료 온라인 세미나(웨비나)를 개최한다.
이번 웨비나는 최근 금리 변동성 확대로 채권 투자에 대한 고객 관심이 높아지고 연금 개시 및 수령 방법에 관한 문의가 늘어남에 따라 마련됐다. 디지털PB센터 우수고객을 대상으로 우리투자증권 채권상품부 최민호 과장과 IRP상품부 이강희 과장이 강연을 진행한다.
1부에서는 '채권 투자, 전문가가 짚어주는 체크포인트'를 주제로 최근 채권시장 동향과 주요 이슈, 채권 선택 기준과 투자 시 고려사항, 시장 상황별 채권 투자 전략 등을 설명한다.
이어 2부에서는 '연금·IRP 똑똑하게 채우고 현명하게 받는 법'을 주제로 연금·IRP 개시 방법과 적용 세율, 연금 외 인출 시 발생하는 세금 및 절세 방법 등을 소개한다.
강연 후에는 실시간 질의응답(Q&A)을 통해 참가자들의 채권 투자와 연금 상품 활용에 관한 궁금증을 해소하고 맞춤형 상담도 진행할 예정이다.
황성문 우리투자증권 디지털PB센터장은 "최근 금리 변동성이 커진 시장 환경에서 안정적인 채권투자 전략과 연금 수령 방법 등을 미리 점검해두는 것이 중요하다"며 "이번 웨비나를 통해 고객들이 채권시장에 대한 이해를 높이고 합리적인 투자전략을 세우는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
우리투자증권은 앞으로도 고객의 노후자산 관리를 지원하기 위한 투자정보 콘텐츠를 제공할 계획이다. 웨비나 관련 문의는 디지털PB센터를 통해 가능하다.
dconnect@newspim.com