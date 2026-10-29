코스콤, 금융의 날 포용금융 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 코스콤은 27일 금융의 날 기념식에서 포용금융 표창을 수상했다
- ETF CHECK로 국내외 ETF 투자정보를 무료 제공해 공로를 인정받았다
- 코스콤은 영문 플랫폼 출시와 2027년 서비스 개편을 추진한다
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금융소비자 정보 접근성·선택권 확대 공로 인정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤은 지난 27일 서울 웨스틴조선 호텔에서 열린 금융위원회 주관 '제11회 금융의 날' 기념식에서 금융발전 포용금융 부문 표창을 수상했다고 29일 밝혔다.
금융의 날은 매년 10월 마지막 화요일로, 금융에 대한 국민적 관심을 높이고 금융 발전에 기여한 개인과 단체를 격려하기 위한 법정기념일이다. 금융위원회는 저축·투자, 혁신금융, 포용금융 등 3개 부문에서 유공자를 포상하고 있다.
코스콤은 상장지수펀드(ETF) 정보 플랫폼 'ETF CHECK'를 통해 국내외 ETF 투자정보를 무료로 제공하며 금융소비자의 정보 접근성과 투자 선택권 확대에 기여한 공로를 인정받았다.
ETF CHECK는 코스콤이 2021년 출시한 ETF 정보 서비스다. 모바일 애플리케이션과 웹을 통해 국내외 ETF의 수익률과 보수, 분배금 등 투자정보를 제공한다. 이용자는 관심 있는 ETF를 테마별로 검색하고 여러 상품을 비교할 수 있다.
코스콤은 ETF 투자자가 실제 부담하는 비용과 배당 관련 분석 통계 등 제공 정보를 지속적으로 확대해 왔다. ETF CHECK는 개인투자자뿐 아니라 자산운용사와 언론 등에서도 활용되고 있다.
코스콤은 2002년 국내 ETF 시장 개설 이후 기초지수 산출 대행과 해외 기초 데이터 확보, 투자지표 산출, 시장 참여자 간 업무·기술 연계 등 ETF 관련 데이터 인프라 구축에도 참여해 왔다.
이달에는 해외 투자자의 국내 ETF 시장 접근성을 높이기 위해 영문 전용 플랫폼 'KOREA ETF(koreaetf.com)'를 출시했다. 외국인 투자자가 국내 ETF 정보를 확인하고 분석할 수 있도록 지원해 국내 ETF의 해외 투자 기반을 넓힌다는 계획이다.
ETF CHECK의 서비스 개편도 추진한다. 코스콤은 2027년 사용자 환경(UI)과 사용자 경험(UX)을 개선해 투자자가 원하는 ETF를 보다 직관적으로 검색하고 비교할 수 있도록 할 방침이다.
윤창현 코스콤 사장은 "이번 수상은 금융소비자가 필요한 투자정보에 쉽게 접근할 수 있도록 노력해 온 성과"라며 "앞으로도 코스콤은 누구나 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 ETF 투자자가 가장 먼저 찾는 대표 ETF 정보 플랫폼으로 거듭나겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com