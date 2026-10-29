[10·29 공급대책] 하남감일2에 6500가구…3호선 연계 추진

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부가 29일 하남감일2지구를 신규택지 후보지로 선정했다
- 하남감일2지구에 주택 6500가구를 공급하고 기존 감일지구와 연계한다
- 교통망을 확충하고 2030년 내 착공을 목표로 공급을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2030년 내 착공 목표
교산신도시 광역교통대책 연계
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 경기 하남감일2지구를 신규택지 후보지로 선정하고 기존 감일지구와 연계한 주거지 조성에 나선다. 주택 6500가구를 공급하는 동시에 인근 교산신도시 광역교통개선대책과 연계해 교통난 해소방안도 마련한다.
29일 국토교통부는 '8·13 주택 신속 공급방안'의 후속 조치로 발표한 수도권 신규택지 후보지에 하남감일2지구를 포함하고 6500가구를 공급한다고 밝혔다.
하남감일2지구는 이번에 발표한 수도권 신규택지 6곳 중 하나다. 감이천을 통해 올림픽공원과 한강으로 접근하기 좋은 지역으로, 기존 하남 감일지구와 연계한 통합생활권으로 조성할 예정이다.
교통망은 인근 감일지구에서 추진 중인 지하철 3호선 연장사업과 연계해 확충한다. 정부는 철도 연장사업을 고려한 대중교통 체계를 구축해 신규 주거지와 기존 생활권을 연결할 계획이다.
인근 3기 신도시인 하남교산지구의 광역교통개선대책과도 연계한다. 서하남IC 개선 검토 등을 통해 하남시 내 교통난을 해소할 방안을 적기에 마련한다는 방침이다.
정부는 하남감일2를 포함한 신규택지 6곳에 '공공택지 최단기 착공모델'을 적용한다. 지구지정 단계부터 절차별 소요 기간을 단축해 2030년 내 착공을 목표로 주택공급을 추진한다.
chulsoofriend@newspim.com