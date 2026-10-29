李대통령, 오늘 獨 총리와 세 번째 정상회담…경제·방산·첨단기술 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 29일 메르츠 독일 총리와 정상회담을 했다
- 양국은 반도체·배터리·AI 등 첨단산업 협력을 논의했다
- 국방·방산 협력과 기업 교류 확대 방안도 협의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정의선, 장인화 등 韓 재계 총수도 참석
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 29일 공식 방한한 프리드리히 메르츠 독일 총리와 정상회담을 갖고, 공동언론발표와 공식만찬을 진행한다.
강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 이 대통령이 이날 오후 청와대에서 메르츠 총리와 정상회담을 갖는다고 밝혔다. 메르츠 총리는 취임 후 처음으로 한국을 방문한다.
양 정상은 지난 6월 프랑스에서 개최된 주요 7개국(G7) 정상회의 계기 정상회담 이후 약 4개월 만에 다시 만나며, 메르츠 총리 취임 이후 세 번째 정상회담을 갖게 된다.
이날 정상회담에서는 정무 사안을 비롯해 경제, 국방·방산, 과학기술, 인적교류 등 제반 분야에서 미래지향적 협력을 심화하고, 양국 관계의 새로운 도약을 위한 기반을 다지는 방안을 협의한다.
강 수석대변인은 "특히 유럽 내 최대 교역대상국인 독일과 반도체·배터리·인공지능(AI) 등 핵심 산업의 공급망 안정화와 첨단기술 협력, 재생에너지·전력망 분야의 기술·산업 협력 확대, 보다 나은 기업 활동을 위한 제도적 환경 조성 방안 등을 폭넓게 논의할 것으로 기대된다"고 강조했다.
이와 함께 국방·방산 분야의 협력 가능성을 모색하고, 지속적인 협력을 뒷받침할 제도적 기반 마련 방안에 대해서도 의견을 교환할 것으로 보인다.
강 수석대변인은 "메르츠 총리의 이번 방한은 급변하는 국제 안보·경제 환경 속에서 새로운 도전을 호혜적 협력의 기회로 전환하고, 주요 지역 및 글로벌 현안에 대한 양 정상의 전략적 인식을 공유하며 공조를 한층 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라고 내다봤다.
이를 위해 정부는 메르츠 총리와 독일 대표단을 위해 각별한 환대와 양국 협력 강화 의지를 담은 공식만찬과 선물을 준비했다.
우선 공식만찬은 한독 경제협력 증진을 위해 독일 경제사절단과 우리 기업인 등 60여 명을 초청해 국빈만찬에 준하는 규모로 준비했다. 한국 측에서는 윤진식 한국무역협회 회장을 비롯해 정의선 현대자동차 회장, 장인화 포스코 회장, 조현준 효성 회장, 정몽원 HL 그룹 회장 등이 참석한다.
만찬 메뉴로는 돼지고기와 감자 요리가 발달한 독일 식문화에서 착안해 궁중식 한돈 간장구이와 감자채전을 준비했다. 또한 해산물을 선호하는 메르츠 총리를 고려해 고추장 소스 가자미 구이와 아욱 조개 된장국 등을 마련했다.
아울러 이 대통령은 평소 캠핑과 하이킹 등 야외활동을 즐기는 메르츠 총리를 위해 한국 브랜드의 캠핑·하이킹 세트를 선물로 준비했다.
강 수석대변인은 "이번 공식만찬이 양국 정상과 주요 기업인들이 교류하고, 양국 기업인 간 네트워크를 더욱 공고히 하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com