[10·29 공급대책] 의정부 다락원에 2600가구…직주근접 도시 조성

AI 핵심 요약beta
- 정부가 29일 의정부다락원지구에 주택 2600가구를 공급하기로 했다
- 의정부다락원은 도봉산역 인근에 조성되는 직주근접형 자연친화도시다
- 정부는 공원과 생활서비스를 확충하고 2030년 내 착공을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일자리·생활서비스 확충
2030년 내 착공 추진
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 지하철 1·7호선 환승역인 도봉산역 인근에 주택 2600가구를 공급한다.
29일 국토교통부는 '8·13 주택 신속 공급방안'의 후속 조치로 발표한 수도권 신규택지 후보지에 의정부다락원지구를 포함하고 2600가구를 공급하기로 했다.
의정부다락원지구는 주한미군 반환공여지인 캠프잭슨이 포함된 부지다. 이번에 발표한 수도권 신규택지 6곳 중 하나로, 주거와 일자리가 공존하는 직주근접형 자연친화도시로 조성할 예정이다.
대상지는 지하철 1호선과 7호선 환승역인 도봉산역과의 접근성이 우수하다. 인근에는 도봉산과 중랑천 등이 있어 자연경관도 뛰어나다.
정부는 이러한 입지 여건을 활용하면서 일자리와 생활서비스를 확충할 계획이다. 주택공급과 함께 일상생활에 필요한 기능을 마련해 주거와 일자리를 연계한다는 방침이다.
주변 자연환경을 활용한 공원 조성도 추진한다. 체육시설 등을 갖춘 자연친화적인 공원을 마련해 주민들이 이용할 수 있도록 할 계획이다.
정부는 의정부다락원을 포함한 신규택지 6곳에 '공공택지 최단기 착공모델'을 적용한다. 지구지정부터 단계별 절차를 앞당겨 2030년 내 착공을 목표로 신속하게 주택을 공급할 예정이다.
chulsoofriend@newspim.com