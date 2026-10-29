대신증권, 2027년 국내 증시 투자전략 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 대신증권은 30일 국내 증시 전망과 투자전략 세미나를 개최한다
- 이경민 부장이 연말 시장 흐름과 2027년 증시 전망을 분석한다
- 참가자 중 추첨을 통해 커피·치킨 기프티콘을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권은 오는 30일 오후 4시 유튜브 채널 '대신TV'에서 올해 4분기부터 2027년까지 국내 증시 전망과 투자전략을 소개하는 온라인 세미나를 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 세미나는 '하반기를 넘어 27년까지 대응전략'을 주제로 진행되는 가을학기 릴레이 세미나의 4회차 행사다. 이경민 대신증권 FICC리서치부장이 강연자로 나서 연말까지의 시장 흐름과 내년 증시 전망을 분석하고 이에 따른 투자전략을 제시할 예정이다.
특히 코스피에 영향을 미치는 대내외 변수와 시장에 미칠 영향을 점검하고 시기별 투자 대응 방향을 소개한다.
세미나는 누구나 참여할 수 있다. 대신증권 모바일·홈트레이딩시스템(MTS·HTS)인 사이보스와 크레온에서 일정 알림을 신청하면 당일 시청 안내와 다시보기 링크를 앱 알림과 카카오톡 등으로 받을 수 있다.
참가자를 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 일정 알림을 신청하고 세미나 시청 후 설문조사를 완료한 고객 가운데 실시간 시청자 20명과 다시보기 시청자 10명을 추첨해 커피 기프티콘을 지급한다.
또 지난 9월부터 11월까지 총 6회 진행되는 가을학기 릴레이 세미나를 실시간으로 3회 이상 시청한 고객 중 10명을 추첨해 치킨 기프티콘을 제공한다.
김광민 대신증권 영업지원센터장은 "최근 국내 증시 변동성이 커지면서 향후 시장 흐름에 대한 투자자의 관심이 높아지고 있다"며 "이번 세미나가 국내 증시를 폭넓게 이해하고 중장기 관점에서 자신의 투자전략을 점검하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
dconnect@newspim.com