LG전자, 베트남서 장애 청소년 AI챌린지 개최

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 29일 베트남 다낭에서 장애청소년 IT대회 본선을 진행했다
- 9개국 장애청소년 81명이 AI 정보검색·영상제작 등 4종목에서 경쟁했다
- GITC는 장애청소년의 IT 역량 향상과 사회진출을 위해 2011년 시작됐다
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"장애 청소년들이 AI 경험해 역량 펼칠 기회"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 세계 각국의 장애 청소년들이 모여 인공지능(AI) 역량을 키울 수 있는 교류의 장을 마련했다.
LG전자가 지난 27일부터 오는 30일까지 베트남 다낭에서 2026 글로벌장애청소년IT챌린지(GITC) 본선을 진행한다고 29일 밝혔다. 9개국에서 선발된 장애청소년 81명이 AI 기반 정보검색, 영상제작, 자율주행차 프로그래밍 등 4개 종목에서 실력을 겨룬다.
이번 대회는 LG와 보건복지부가 주최하고 LG전자, 한국장애인재활협회, 베트남 현지 사회적기업과 대학이 공동으로 주관했다. 한국, 말레이시아, 몽골, 방글라데시, 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 필리핀 등 9개국에서 예선을 거쳐 선발된 참가자들이 4일간의 일정에 참여한다.
참가자들은 'e-Combination'(AI 기반 정보검색과 문서작업), 'e-Content'(AI 플랫폼을 활용한 영상제작), 'e-Creative'(자율주행차 프로그래밍), 'e-Interactive'(AI를 활용한 인터랙티브 게임 개발) 등의 종목에서 경쟁한다. 대회 마지막 날에는 전통춤 배우기와 박물관 방문 등 베트남 문화 체험 시간도 마련된다.
GITC는 장애청소년들의 IT 활용능력 향상과 사회진출을 지원하기 위해 2011년부터 시작된 대회다. 15년간 41개국에서 5000여명이 참가했다.
올해는 대회 15주년을 맞아 2011년 첫 대회 정보검색 종목 우승자인 신기훈 씨가 개회식에 참석했다. 신 씨는 현재 부산대학교 박사과정에서 스마트기기에 AI를 구현하는 분야를 연구 중이다.
윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 "GITC를 통해 글로벌 장애청소년들이 AI 등 새로운 기술을 경험하고 자신의 역량을 펼칠 수 있는 기회를 제공하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com