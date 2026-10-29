[10·29 공급대책] 하남미사 K-컬처에 1.2만가구…자연·문화 복합거점 조성

미사경정공원·한강 연계한 공원 조성
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 정부가 경기 하남 미사섬 일대에 1만2000가구를 공급한다. 인근 자연 환경과 조화를 이룬 공원과 문화 복합단지도 함께 조성한다.
29일 국토교통부에 따르면 '8·13 주택 신속 공급방안'의 후속 조치로 발표한 수도권 신규택지 후보지로 하남미사 K-컬처지구를 선정하고 1만2000가구를 공급한다.
하남미사 K-컬처는 경기 하남시 미사동에 있는 미사섬 인근 131만m² 부지에 들어선다. 지하철 5호선 미사역과 하남풍산역이 위치해 있다.
주변에는 지하철 3호선과 9호선 연장사업도 추진하고 있어 개통시 서울 강남 등 주요 지역까지 접근성이 개선될 예정이다.
부지 인근에는 미사경정공원과 한강 등 우수한 경관자원도 갖추고 있다. 이러한 자연환경과 어우러진 공원을 조성한다.
K-컬처 복합단지 구축방안도 함께 마련해 자연과 문화를 함께 누리면서 수도권 동부권 자연·문화 복합거점으로 조성할 계획이다.
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