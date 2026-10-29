삼성SDI, 3분기 영업익 4078억원…ESS 호조에 흑자 전환

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDI는 29일 3분기 매출 4조6856억원과 영업이익 4078억원을 기록했다
- ESS·소형 배터리 판매 확대로 배터리 부문이 흑자 전환을 이끌었다
- 미국 ESS 수주 60GWh를 넘어서며 생산 확대와 수익성 강화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 삼성SDI가 올해 3분기 에너지저장장치(ESS)와 소형 배터리 판매 확대에 힘입어 흑자 전환에 성공했다.
삼성SDI는 29일 올해 3분기 연결기준 매출 4조6856억원, 영업이익 4078억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 52.6% 증가했으며 영업이익은 지난해 같은 기간 5913억원 적자에서 흑자로 돌아섰다. 순이익은 3422억원으로 집계됐다.
사업부문별로 보면 배터리 부문은 매출 4조4099억원, 영업이익 3619억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 55.3% 증가했으며 영업이익은 흑자 전환했다. ESS와 배터리백업유닛(BBU) 판매 증가가 실적 개선을 이끌었다. 전동공구 및 전기차용 원통형 배터리 판매도 확대됐다.
전자재료 부문은 매출 2757억원, 영업이익 459억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 18.9%, 18.3% 증가했다. 반도체 패터닝 소재와 폴더블 스마트폰용 디스플레이 필름 소재 판매 확대가 실적에 기여했다.
삼성SDI는 미국 ESS 사업 확대에도 속도를 내고 있다. 올해 들어 미국에서 확보한 ESS용 배터리 수주 규모는 60GWh를 넘어섰다.
미국 인디애나주 시너지셀즈 공장은 ESS용 배터리 생산거점으로 우선 활용하고 단계적인 증설을 통해 생산능력을 확대할 계획이다.
미국 스타플러스에너지(SPE) 공장에서는 이달부터 고용량 각형 리튬인산철(LFP) 배터리 셀 양산을 시작했다. 향후 미국 내 LFP 생산라인 추가 전환을 통해 ESS 수요 증가에 대응한다는 방침이다.
전기차용 배터리 사업에서는 유럽 시장을 중심으로 LFP 배터리 신규 프로젝트를 확보했다. 하이니켈과 LFP, 미드니켈 등 제품 포트폴리오를 다변화해 추가 수주에도 나설 계획이다.
삼성SDI는 4분기에도 ESS와 소형 배터리 사업의 성장세를 바탕으로 흑자 기조를 이어갈 것으로 전망했다. 미국 전기차 시장의 수요 둔화가 지속되는 가운데 ESS 사업을 중심으로 수익성을 강화한다는 전략이다.
삼성SDI 관계자는 "수익성 기반의 중장기 성장을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라며 "4분기에도 ESS 및 소형 배터리 사업의 견조한 성장세가 지속되며 흑자 기조를 이어갈 것으로 전망하고 있다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com