토큰화 주식 시장 연초 대비 5.3배 성장…82%는 의결권 없는 역외 상품

AI 핵심 요약beta
- 디지털엑스가 29일 토큰화 주식 시장이 연초보다 5.3배 성장했다고 밝혔다
- 토큰화 주식 발행 잔액의 82%는 의결권 없는 미국 역외 상품으로 나타났다
- 국내 상장주식 기반 해외 상품까지 규제할 대응책이 필요하다는 지적이 나왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 글로벌 토큰화 주식 시장이 올해 들어 5배 이상 성장한 가운데 발행 잔액의 82%가 의결권이 없는 미국 역외 상품인 것으로 나타났다. 국내에서 토큰화 증권 관련 제도 정비가 진행되고 있는 가운데 해외에서 발행되는 한국 주식 기반 토큰화 상품도 규제 범위에 포함해야 한다는 지적이 나온다.
29일 미래에셋의 디지털자산 투자 플랫폼 디지털엑스 리서치센터가 발간한 '토큰화 주식: 회색지대에서 제도권으로' 보고서에 따르면 지난 23일 기준 온체인에서 유통 중인 토큰화 주식의 가치는 35억8000만 달러로 연초 대비 5.3배 증가했다.
같은 기간 실물연계자산(RWA) 시장 전체가 54% 성장한 것과 비교하면 주요 자산군 가운데 가장 가파른 증가세다.
다만 시장의 양적 성장과 달리 투자자의 권리 보장에는 차이가 있는 것으로 나타났다. 보고서는 토큰화 주식의 발행 구조를 디지털 트윈형, 래퍼형, 합성·파생형, 미국 증권거래위원회(SEC) 등록 온체인 증권형 등 네 가지로 구분했다.
디지털 트윈형과 SEC 등록 온체인 증권형은 실제 주식에 대한 권리를 토큰에 담아 배당권과 의결권이 유지된다. 반면 래퍼형과 합성·파생형은 기초 주식의 가격 변동에 따른 수익을 제공하지만 의결권은 부여되지 않는다.
현재 토큰화 주식 발행 잔액의 82%는 바이낸스, 온도 파이낸스, 엑스스톡스, 로빈후드 등이 발행한 미국 역외 상품으로 대부분 래퍼형에 해당한다.
미국에서는 토큰화 주식의 제도권 편입을 위한 움직임이 본격화하고 있다. 미국 중앙예탁기관(DTC)은 지난 7월 토큰화 파일럿에서 실제 거래를 처리했으며 SEC는 9월 온체인 거래시설에 혁신 면제를 발부했다. 다만 보고서는 두 제도 모두 초기 단계로 실제 유통 확대로 이어졌다고 평가하기는 이르다고 분석했다.
국내에서는 2027년 2월 개정 전자증권법 시행을 앞두고 하위법규 개정안이 입법예고된 상태다. 그러나 해외에서 발행되는 토큰화 주식은 제도 적용 범위에 포함되지 않은 것으로 지적됐다.
특히 SK하이닉스 등 국내 상장종목을 기초로 한 토큰화 거래가 해외에서 이미 증가하고 있는 만큼 국내 제도 정비 과정에서 해외 발행 상품에 대한 대응 방안도 마련해야 한다는 설명이다.
정지성 디지털엑스 리서치센터 연구위원은 "국내에서 토큰화 주식을 발행할 수 있는 인프라가 갖춰지지 않으면 한국 종목의 토큰화 거래는 국내 제도의 적용 범위 밖에서 먼저 자리를 잡게 된다"며 "토큰화 주식 시장의 제도화는 발행을 서두르는 것보다 권리·유동성·담보·참조가격을 일관된 규칙으로 연결하는 데 달려 있다"고 말했다.
romeok@newspim.com