스페인 고속철 추돌 사망 68명으로..."앞차 정차 중인데 출발"

AI 핵심 요약beta
- 28일 스페인 마드리드 남부 고속열차 추돌로 사망자 68명이 발생했다
- 부상자는 100명을 넘었으며 15명은 위중한 상태로 치료받고 있다
- 자동 안전시스템 중단 뒤 수동 출발 명령이 내려져 사고 원인 조사가 시작됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 스페인 마드리드 남부에서 정차 중이던 고속열차를 뒤따라오던 다른 고속열차가 그대로 받아버리는 대형 추돌 참사가 발생, 사망자가 최소 68명으로 늘었다고 블룸버그 통신이 28일(현지시간) 보도했다.
카스티야라만차 광역자치주 당국자들에 따르면 사망자는 68명, 부상자는 100명이 넘는다. 부상자 중 58명은 병원으로 이송됐고 15명은 위중한 상태다.
이번 참사는 80명이 숨진 2013년 갈리시아 지역 열차 탈선 사고 이후 스페인에서 발생한 가장 참혹한 열차 사고다. 특히 올해 1월에도 동일한 마드리드 남부 노선에서 고속철 충돌로 40여 명이 사망한 바 있어, 고속철 안전망 전반에 대한 국민적 불신이 커지고 있다.
사고는 이날 오전 9시가 되기 직전 마드리드에서 남쪽으로 약 128km 떨어진 로스 예베네스와 우르다 사이 고속철도 구간에서 발생했다. 마드리드와 남부 안달루시아를 잇는 고속철로에서 국영 철도사 렌페의 아베(AVE) 고속기차가 민영 이리요(Iryo) 기차와 부딪히면서 발생했다.
오스카르 푸엔테 스페인 교통부 장관에 따르면, 이날 오전 8시 30분경 철도 자동 안전 관리 시스템이 갑자기 작동을 멈추면서 해당 선로 구간의 모든 열차가 일시 정지했다. 이에 따라 스페인 철도시설관리기관인 아디프(Adif)의 관제센터가 수동 제어에 나섰다.
그러나 관제센터는 오전 8시 36분경 선로 위에 열차들이 멈춰 서 있는 상황에서 스페인 국영 철도회사 렌페 소속 아베 고속열차에 출발 명령을 내렸는데, 푸엔테 장관은 이 결정을 "이해할 수 없다"고 지적했다. 그로부터 약 15분 후, 해당 열차는 로스 예베네스와 우르다 마을 사이에서 정차 중이던 이리요 열차와 충돌했는데, 당시 속도는 시속 200km에 달했을 것으로 추정된다.
지방 당국은 구급차, 헬리콥터, 경찰, 적십자 요원을 신속하게 파견했고, 스페인 정부는 민간 재난 및 사고 대응을 위한 특수 부대를 배치했다. 정부는 사흘간을 국가 추모 기간으로 선포했다.
페드로 산체스 스페인 총리는 사고 현장을 방문한 뒤 가진 기자회견에서 "과실이나 안전 시스템의 결함이 확인된다면 단호하고 엄정하게 책임을 물을 것"이라며 철저한 진상 조사를 약속했다.
오는 11월 29일 스페인 조기 총선을 불과 한 달 앞두고 벌어진 이번 참사의 정치적 파장도 급격히 확산되고 있다.
극우 정당 복스(Vox)의 산티아고 아바스칼 대표는 참사 원인이 규명되기도 전에 이번 사고를 "산체스 정부가 초래한 방치와 황폐화, 배신의 결과"라고 규탄하며, 복스와 연계된 노동조합은 이날 밤 스페인 교통부 앞에서 시위를 소집했다.
최근 여론조사에서 복스는 지지율 3위로, 보수 성향의 제1야당 국민당(PP)이 지지율 선두를 달리고 있는 상황에서 차기 정부 구성에 결정적인 역할을 할 것으로 예상된다.
반면 국민당의 알베르토 누녜스 페이호 대표는 "스페인 국민은 인프라와 안전 시스템의 상태를 알 권리가 있다"면서도 "지금은 정치적 책임을 따질 때가 아니다"라며 수위 조절에 나섰다.
국제철도연맹(UIC)에 따르면 스페인은 세계에서 두 번째로 긴 약 4,000km의 고속철도망을 보유하고 있으며, 지난 2024년 이용객만 4,000만 명에 달한다.
wonjc6@newspim.com