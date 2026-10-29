[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 29일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 28일 기획예산처·미래연구원 공동세미나와 이태원 참사 기억식에 참석했다
- 국회운영위와 정보위가 28일 국정감사를 진행했다
- 여야 지도부가 28일 최고위와 정책회의, 추모행사에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:10 기획예산처-미래연구원 공동세미나 / 의원회관 제2소회의실
10:30 이태원 참사 4주기 기억식 / 광화문북광장
◆상임위원회
10:00 국회운영위원회 국정감사 / 본관 319호
10:00 정보위원회 국정감사 / 국가정보원
◆의원실 세미나
10:00 권칠승 의원실 등, 플랫폼 안전망 제도화 토론회 / 의원회관 제1세미나실
10:00 전종덕 의원실 등, 2027년도 보건복지 예산안 분석 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 박홍근 의원실 등, 동물의 평생 돌봄 체계 구축과 동물보금자리 법제화를 위한 간담회 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 나경원 의원실 등, 용산공원 및 주변부지 환경안전 충분한가 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 김태호 의원실 등, 2026 연명의료 공개토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 박성준 의원실 등, 국민통합을 위한 정치협약과 대화정치, 어떻게 가능한가 / 의원회관 제1세미나실
14:00 강득구 의원실 등, 범죄피해자 안전조치에 대한 고찰 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 서미화 의원실 등, 지역사회자립법 하위법령과 장애인 자립지원 사업 실행 방안 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 박충권 의원실, 탈북어민 강제북송 항소심 점검 세미나 / 의원회관 제11간담회의실
15:00 백선희 의원실, 재가 방문요양보호사의 안전, 누구의 책임인가! / 의원회관 제7간담회의실
18:00 한창민 의원실 등, 미국 민주적 사회주의자들은 어떻게 양당제를 뒤흔들었는가
◆소통관 기자회견
10:00 백선희 의원, [재가요양보호사와 병원간병노동자의 건강권 실태 개선 촉구 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [초광역특구법 관련 농지·농업용수 규제완화 규탄 및 농어촌기본소득 전면 실시 촉구 기자회견]
11:00 김동아 의원, [교제폭력 처벌 관련 법안 발의 기자회견]
14:20 김장겸 의원, [특검 재검표에 대한 올공 청년단체 입장 발표 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
09:10 금속노련 김준영 위원장 단식농성장 방문 / 국회 앞 농성장
10:20 10.29 이태원 참사 4주기 기억식
14:30 메가성장특별위원회 전북 새만금 현장 간담회 / 새만금에너지산업융복합단지 종합지원센터 및 새만금 부지 7공구
*한병도 원내대표
09:00 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표
08:20 국민일보 주최 / CCMM빌딩 12층 컨벤션홀
10:29 10·29 이태원참사 4주기 기억식 / 광화문 북광장
14:00 "지역에 힘이 되는 의정, 국민의 삶에 닿는 변화" 2026 전국 광역의원 직무연수 / 중소기업중앙회 지하1층 KBIZ홀
16:00 미디어위원회 임명장 수여식 및 제1차 회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
*정점식 원내대표
10:00 2026년도 국정감사 - 국회운영위원회 / 국회 본관 319호
10:00 2026년도 국정감사 - 정보위원회 / 국가정보원
◆조국혁신당
*신장식 당대표·김준형 원내대표
09:00 최고위원회 / 본청 224호
*신장식 당대표
10:29 10·29 이태원 참사 4주기 추모행사 / 광화문북광장
*김준형 원내대표
10:00 국회 운영위원회 국정감사 / 본청 319호
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장·천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
*천하람 원내대표
10:00 국회운영위원회 국정감사 / 국회 본청 319호
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