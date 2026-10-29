美재무부 "北 WMD·탄도미사일 자금 조달 개인 10명·단체 1곳 제재"

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북 IT 노동자·조력자 제재…암호화폐로 자금 조달

첨단 AI·자금 세탁 활용…75만 달러 이상 벌어

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 미국 재무부가 28일(현지시간) 북한 정권의 IT 노동자 사기 행각을 통해 미국 기업들을 속여 수익을 창출하고 북한의 불법 대량살상무기(WMD) 및 탄도미사일 프로그램에 자금을 조달하는 데 관여한 개인 10명과 단체 1곳을 제재했다.

재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 이날 이번 조치가 북한과 러시아에 거주하면서 글로벌 북한 IT 노동자 네트워크를 돕는 조력자들과 북한 IT 노동자들을 제재 대상으로 지정한 것이라고 밝혔다.

제재 대상은 암호화폐 및 통화 거래를 통해 북한 당국을 도운 러시아 국적 중개인 비톨트 빅토르비치 오베르타스, 김기혁·김효동·일랴 알렉산드로비치 보이코프 등 러시아 기반의 IT 노동자 대표 및 조력자들이다.

러시아에 있는 북한 통제 단체인 제일금융기술개발센터(FFTDC)와 소속 노동자인 김경주, 리태철, 소현진, 한유성, 김성관, 현세일 등 6명도 제재 대상에 포함됐다.

이들은 슈퍼인텔리전스(SI) 도구와 복잡한 암호화폐 이체 등 정교한 자금 세탁 수법을 활용해 북한 정권의 수익 창출을 도운 것으로 나타났다. OFAC에 따르면 이들 6명은 2025년부터 총 75만 달러 이상의 수익을 창출했다.

스콧 베센트 미국 재무장관은 이날 성명에서 "북한 정권은 민감한 데이터를 무기화하고 기업들을 협박해 막대한 대가를 갈취하는 해외 IT 요원들의 사기 행각을 통해 계속해서 미국 기업들을 표적으로 삼고 착취하고 있다"고 말했다.

베센트 장관은 "트럼프 대통령의 리더십 아래 재무부는 가능한 모든 수단을 동원해 이러한 악의적 활동으로부터 미국 기업을 보호하고 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

OFAC은 북한이 미국과 동맹국의 합법적인 기업에 IT 노동자들을 취업시키기 위해 허위 서류와 도용된 신분, 가공의 인물 신원 등을 계속 악용하고 있다고 지적했다.

[미국 국무부 공개 수배 포스터 캡쳐]

smlee@newspim.com