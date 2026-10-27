평택시, '2026 대한민국 SNS 대상' 최우수상 수상

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 27일 대한민국 SNS 대상 최우수상을 수상했다
- 시민 맞춤형 콘텐츠와 다양한 SNS 채널 운영이 높은 평가를 받았다
- 시는 생활정보 제공과 시민 의견을 반영하는 소통을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 '제16회 2026 대한민국 SNS 대상'시상식에서 최우수상을 수상했다.
27일 평택시에 따르면 '대한민국 SNS 대상'은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 시상식으로 공공기관과 기업의 SNS 운영 성과를 전문가 심사와 데이터 분석 등을 통해 우수 기관을 선정하고 있다.
시는 앞서 시민들이 시정 소식과 생활에 필요한 정보를 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 제작하고 여러 사회관계망서비스(SNS) 채널을 활용해 시민과의 소통을 강화해 왔다.
특히 시정 정책과 생활밀착형 정보를 시민들이 더욱 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있도록 콘텐츠의 다양성과 전달력을 높이고 댓글과 온라인 참여 등을 통한 쌍방향 소통 확대한 점이 높은 점수를 받았다.
최원용 시장은 "사회관계망은 시민들에게 시정 정보를 전달하는 수단을 넘어 시민의 목소리를 듣는 중요한 소통 창구"라며 "앞으로도 시민에게 필요한 정보를 쉽고 신속하게 전달하고 시민 의견에 더욱 귀 기울이는 소통 행정을 이어가겠다"고 밝혔다.
시는 다양한 SNS 채널을 통해 시정 소식과 축제·문화행사, 복지·생활정보 등을 제공하며 시민과의 소통을 확대해 나간다는 계획이다.
krg0404@newspim.com