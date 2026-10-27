안성시의회-안성경찰서, 지역 치안·교통 현안 논의…협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 안성시의회는 27일 안성경찰서와 지역 치안·교통 현안을 논의했다.
- 안성경찰서는 민원 집중 구간의 교통량·사고를 분석해 신호체계를 재검토했다.
- 양측은 관계기관과 협력해 시민이 체감하는 안전한 환경을 조성하기로 했다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시의회가 최복락 안성경찰서장과 지역 치안 및 교통 현안에 대해 방안을 마련하기 위한 논의를 가졌다.
27일 시의회에 따르면 회의는 최근 지역 곳곳에서 시행된 신호체계 변경으로 발생하고 있는 시민 불편 사항과 지역별 교통 여건을 반영한 탄력적인 신호 운영 등을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 안성경찰서는 최복락 서장은 주민 민원이 집중되는 구간을 중심으로 교통량과 사고 현황 등을 종합적으로 분석해 현재 신호 운영의 적정성을 재검토하겠다는 입장을 밝혔다.
또한 인구 증가와 도시환경 변화에 따라 치안과 안전에 대한 시민 요구가 다양해지고 있는 만큼, 안전한 생활환경 조성을 위해 관계기관 간 긴밀한 협력을 약속했다.
최복락 서장은 "지역의 안전과 치안은 경찰만의 노력으로 해결할 수 있는 문제가 아니다"라며 "안성시의회와 관계기관, 지역사회가 함께 협력해 시민이 체감할 수 있는 안전한 도시를 만들어 가길 바란다"고 말했다.
이에 반인숙 의장은 "안성경찰서와 지속적으로 소통하며 지역 현안을 함께 해결해 나가겠다"며 "시민이 더욱 안전하고 편리하게 생활할 수 있는 환경 조성을 위해 의회 차원에서도 적극 협력하겠다"고 밝혔다.
lsg0025@newspim.com