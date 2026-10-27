한양대 구리병원, 간담췌외과팀 로봇수술 100례 돌파…로봇수술 범위 확대

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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 한양대학교구리병원 간담췌외과팀이 로봇수술을 시작한 지 약 1년 만에 누적 100례를 넘어섰다.

한양대학교구리병원 간담췌외과팀 모습. [사진=한양대학교구리병원]

27일 한양대구리병원에 따르면 김한준·박예종 교수로 구성된 간담췌외과팀은 2025년 5월 로봇수술을 시작한 이후 담낭 질환을 비롯해 췌장암과 담도암 등 고난도 질환 수술까지 로봇수술 적용 범위를 확대하고 있다. 앞서 한양대 구리병원은 2024년 12월 다빈치 로봇수술 시스템을 도입했다.

이후 간담췌외과팀은 하나의 절개창을 통해 담낭을 제거하는 단일공 담낭절제술을 비롯해 췌장암·담도암 치료를 위한 휘플 수술, 십이지장 종양 수술 등을 시행해왔다. 휘플 수술은 병변이 있는 췌장 머리 부분과 십이지장 등을 절제한 뒤 췌액과 담즙, 음식물이 이동할 수 있도록 소화기관을 다시 연결하는 고난도 수술이다.

수술 부위 주변에 주요 혈관과 장기가 밀집해 있어 정교한 수술 기술과 집도의의 풍부한 경험, 수술팀 간 긴밀한 협업이 요구된다.

박예종 교수는 최소침습 췌장절제술 300례 이상과 로봇수술 400례 이상을 직접 집도한 경험을 보유하고 있다. 최소침습 수술은 복강경이나 로봇수술을 활용해 절개 범위를 줄이는 수술 방식이다.

다빈치 로봇수술은 집도의가 확대된 3차원 영상을 보며 수술기구를 직접 조종하는 방식으로 진행된다. 수술기구에 장착된 관절 기능을 활용하면 좁고 깊은 부위에서도 조직을 세밀하게 분리하고 봉합할 수 있어 정밀성이 요구되는 간담췌 수술에 도움을 줄 수 있다.

간담췌외과팀은 개복수술과 복강경수술, 로봇수술을 모두 고려해 환자의 질환과 전신 상태에 맞는 수술법을 결정하고 있다.

박예종 교수는 "그동안 쌓아온 간담췌 수술 경험과 로봇수술 전문성에 수술팀 모두의 노력이 더해진 결과"라며 "단일공 담낭절제술부터 휘플 수술까지 환자에게 필요한 다양한 수술을 제공할 수 있게 된 점에 의미가 있다"고 밝혔다.

이어 "중요한 것은 로봇수술을 시행하느냐가 아니라 환자에게 가장 적합한 수술 방법을 선택하는 것"이라며 "병변의 위치와 범위, 장기 기능 보존 가능성, 환자의 전신 상태 등을 종합적으로 고려해 개복·복강경·로봇수술 중 적합한 방법을 결정하고 있다"고 덧붙였다.

한양대 구리병원 간담췌외과팀은 앞으로도 환자 안전을 최우선으로 수술 결과를 지속적으로 점검할 계획이다. 또한 수술 전 충분한 설명부터 수술 후 회복 관리까지 체계적인 진료를 이어가며 환자 중심의 간담췌 수술 서비스를 강화할 방침이다.

asj7376@newspim.com