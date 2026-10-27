양주시, 아성다이소 양주허브센터 기공식 개최

AI 핵심 요약beta
- 아성다이소가 26일 양주시 은남산단에서 양주허브센터 건립에 착수했다
- 기공식에는 박정부 회장과 정덕영 시장 등 주요 인사가 참석했다
- 양주시는 신규 일자리와 지역경제 활성화, 기업 유치 효과를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 아성다이소가 경기 양주시 은남일반산업단지에 조성하는 '양주허브센터' 건립에 본격 착수했다.
양주시는 지난 26일 양주시 은남일반산업단지 내 사업부지에서 아성다이소 양주허브센터 신축공사 기공식을 개최했다고 27일 밝혔다.
이날 기공식에는 박정부 아성다이소 회장과 김기호 대표를 비롯해 임직원 및 협력사 관계자, 정덕영 양주시장, 정성호 국회의원 등 주요 인사가 참석해 사업 추진 경과보고를 시작으로 기념사와 환영사, 축사, 테이프 커팅, 시삽식 순으로 진행됐다.
양주시는 양주허브센터가 가동되면 신규 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 시는 은남일반산업단지의 입주기업 확대와 추가 기업 유치에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 전망했다.
정덕영 양주시장은 "양주허브센터의 첫걸음을 진심으로 축하한다"며 "센터가 성공적으로 건립돼 양주시와 함께 성장하는 새로운 거점으로 자리매김하기를 기대한다"고 말했다. 이어 "양주시도 양주허브센터가 안정적으로 건립되고 지역사회와 상생할 수 있도록 필요한 지원과 협력을 이어가겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com