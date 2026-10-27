경기도, 김포서 야생조류 고병원성 AI 검출…긴급 차단 방역 조치 강화

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 27일 김포 한강 하류 야생조류 분변에서 H5N1형 AI를 확인했다.
- 경기도는 위기경보를 심각으로 올리고 가금농장 방사사육을 금지했다.
- 검출지점 반경 10㎞를 예찰지역으로 지정하고 집중 소독을 실시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 지난 19일 김포시 한강 하류에서 채취한 야생조류 분변을 국립야생동물질병관리원에 의뢰해 정밀검사한 결과 H5N1형 고병원성 AI가 확인됐다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 올해 국내 야생조류에서 고병원성 AI가 검출된 것은 지난 20일 전남 순천에 이어 두 번째다. 겨울 철새가 본격적으로 유입되는 시기와 맞물리면서 바이러스가 주변 가금농장으로 확산할 가능성도 커지고 있다.
경기도는 검출 지점에 대한 긴급 출입 통제와 방역지역 설정 등 선제적 차단 방역에 들어갔다. 또 고병원성 AI 위기경보 단계를 '심각'으로 상향하고 도내 모든 가금농장의 방사사육을 금지했다.
축종별 정밀검사 주기를 단축하고 출하 전 정밀검사를 의무화하는 등 농장 내 바이러스 유입을 차단하기 위한 방역 조치도 강화했다.
항원 검출 지점을 중심으로 반경 10㎞를 '야생조수류 예찰지역'으로 지정하고 해당 방역지역 내 가금농가를 대상으로 긴급 전화 예찰과 정밀검사를 진행하고 있다.
철새도래지 주변 도로와 주요 진출입로에는 광역방제기와 방역차량 등 가용 장비를 투입해 매일 2회 이상 집중 소독을 실시한다.
경기도는 야생철새가 농장 주변에 모이는 것을 막기 위해 '논 갈아엎기'도 적극 추진하고 있다. 농장 인근에 접근하는 철새를 안전하게 퇴치·차단하기 위해 레이저를 활용한 이동용역반도 운영 중이다.
이은경 경기도 동물방역위생과장은 "야생조류에서 고병원성 AI 항원이 검출된 것은 농장 주변 환경까지 바이러스가 광범위하게 오염됐을 가능성을 시사한다"며 "농장 관계자는 철새도래지 출입을 금지하고 축사 출입 때 장화를 갈아 신거나 손을 소독하는 등 핵심 방역수칙을 철저히 지켜야 한다"고 당부했다.
사육 중인 가금에서 산란율 저하, 사료 섭취량 감소, 폐사 증가 등 의심 증상이 나타날 경우 가축방역기관으로 신고하면 된다.
asj7376@newspim.com