경기도, 강동하남남양주선 2·5공구 유찰로 계약방식 논의

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 도의회는 26일 광역철도 2·5공구 계약방식을 논의했다
- 2·5공구는 일괄입찰 이후 단독 응찰로 네 차례 유찰됐다
- 참석자들은 착공 단축과 공정성·안전 확보 방안을 검토했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 반복 유찰로 착공 지연 우려가 커진 강동하남남양주선 광역철도 2·5공구의 계약방식을 놓고 경기도와 경기도의회가 대책 마련에 나섰다.
경기도와 경기도의회는 지난 26일 도의회 북부분원에서 '강동하남남양주선 광역철도 건설사업 2·5공구 유찰에 따른 계약방법 결정 간담회'를 열고 사업 지연을 최소화하기 위한 계약방안을 논의했다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 강동하남남양주선은 서울 강동구에서 하남시를 거쳐 남양주시까지 총연장 17.59㎞, 정거장 8개소를 연결하는 광역철도 사업이다. 총사업비는 2조 9334억 원으로 왕숙·왕숙2지구 등 3기 신도시의 광역교통개선대책 핵심 사업으로 추진되고 있다.
경기도가 추진 중인 5개 공구 가운데 3·4·6공구는 실시설계가 진행 중이다. 그러나 2공구와 5공구는 일괄입찰 방식으로 발주된 이후 단독 응찰이 이어지면서 각각 네 차례 유찰됐다.
2공구 사업비는 6203억 원, 5공구 사업비는 3861억 원이다.
이날 간담회에는 남양주시 지역구 이대한·장송회·정현미 도의원과 하남시 지역구 오지훈·오민용 도의원, 조장석 경기도 균형발전기획실장, 철도정책과장, 홍순호 아주대교수, 김만철 한국철도기술연구원 수석연구원, 최용철 공공재정연구원 고문, 남양주시·하남시·LH·GH 관계자 등이 참석했다.
이날 참석자들은 일괄입찰 수의계약과 설계·시공 분리발주 방식인 기타공사를 두고 장단점을 비교했다.
일괄입찰 수의계약은 착공과 개통 시기를 앞당길 수 있다는 점이 장점으로 꼽혔다. 확정가 계약을 통해 사업비 증액 가능성을 낮추고 시공 과정에서의 책임 소재를 명확히 할 수 있다는 점도 거론됐다.
다만 수의계약 추진 과정에서 공정성을 확보하고 부실공사와 안전사고를 방지하기 위한 관리체계를 마련해야 한다는 지적이 제기됐다.
설계·시공 분리발주 방식은 경쟁성과 절차적 공정성을 높일 수 있다. 반면 설계와 시공을 별도로 추진해야 해 착공이 늦어질 수 있으며 향후 설계변경에 따른 사업비 증가와 다른 공구와의 공정 불일치로 인한 간접비 발생 가능성이 우려된다고 밝혔다.
특히 참석자들은 2028년부터 입주가 예정된 왕숙·왕숙2지구와 철도 개통 시기의 격차를 줄이는 방안을 핵심 쟁점으로 다뤘다. 이와 함께 계약방식 결정 이후 ▲공정성 확보 절차 ▲사업비 리스크 관리 ▲부실공사 방지 및 건설안전 대책 등도 논의했다.
장송회 도의원은 "강동하남남양주선은 수도권 동북부 신도시 입주민들의 교통 불편을 해소하기 위해 착공 지연을 최소화하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "도의회와 전문가, 시군의 의견을 종합해 가장 합리적이고 투명한 계약방식이 도정에 반영될 수 있도록 집행부와 긴밀히 협의하겠다"고 말했다.
조장석 경기도 균형발전기획실장은 "사업의 시급성과 경제성·공정성에 대해서는 어느 정도 공감대가 형성된 것으로 본다"며 "사업 추진 과정에서 품질과 안전 문제가 발생하지 않도록 전문가들이 제시한 관리체계 안에서 충분히 점검할 수 있는 대안을 마련하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com