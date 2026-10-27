부산시 '2026 대한민국건축문화제' 개막…"포용과 회복의 도시"

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 27일부터 31일까지 벡스코에서 건축문화제를 개최한다
- 행사에는 건축 전시와 부산 도시·건축 특별전이 마련된다
- 부산건축상 시상식과 강연·포럼·건축영화제도 함께 열린다
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지속가능한 도시 방향 모색 기대감
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =지속가능한 도시와 건축방안을 논의하는 포럼이 부산에서 열린다.
부산시는 27일부터 31일까지 닷새간 벡스코 제1전시장 3A홀에서 '2026 대한민국건축문화제·부산건축기획전'을 개최한다고 밝혔다.
행사 주제는 '다·양·체(多樣體): 포용과 회복의 도시'다. 한국건축가협회가 주최하고 한국건축가협회 부산건축가회가 주관하며 부산시와 문화체육관광부, 국가건축정책위원회가 후원한다.
행사장에서는 대한민국건축대전 국제 일반공모전과 한국건축가협회상, 올해의 건축가 100인 국제전, 부산국제건축대전 등이 열린다. 대한민국공간문화대상과 젊은건축가상, 한불수교 140주년 기념 건축교류전, 부산건축도시사진전 등도 함께 선보인다.
부산의 도시 형성과 건축을 다룬 특별전도 마련된다. 국제건축가연맹(UIA) 세계건축대회 부산관에서 소개한 콘텐츠를 바탕으로 경사지와 해안, 골목과 계단 등 부산의 지형과 생활환경을 지도와 모형, 영상으로 보여준다.
'부산건축 17선'에서는 지역의 지형과 도시 환경에 대응한 건축 사례를 소개한다. 경사지와 도심 해변의 보행 경험을 담은 영상도 상영해 부산의 도시 구조와 공간적 특징을 조명한다.
개막식에서는 '2026 부산건축상' 시상식이 열린다. 금상은 동래구 '로띠 포레스트' 은상은 중구 '레이어드 모놀리스'와 수영구 '망미 문화쉐어센터'가 각각 받는다. 올해의 건축가상은 강대화 토탈건축사사무소 대표가, 신진건축가상은 이기철 아키텍케이건축사사무소 대표가 수상한다.
수상작은 영상과 모형으로 전시된다. 28일에는 설계자의 설명을 들으며 주요 수상작을 둘러보는 2026 부산건축상 시민투어도 진행된다. 금상 수상작인 로띠 포레스트는 동래구 온천장 일대의 근린생활시설로 주변 지역의 장소성과 도시 맥락을 반영한 작품으로 평가됐다.
특별강연과 포럼도 이어진다. 28일에는 유현준 건축가가 '부산의 공간과 미래'를 주제로 강연한다. 29일에는 노후 산복도로 주거지와 프랑스 사회주택 사례를 바탕으로 부산형 노후주거지 공동주택의 미래를 논의한다.
30일에는 '부산의 주거: 집합주거와 공공의 역할'을 주제로 제57차 열린부산·도시건축포럼이 열린다. 윤일이 일리건축사사무소 대표와 박미경 상림건축사사무소 대표가 부산 초기 아파트와 정책이주지, 아파트 변천사를 각각 발표한다.
건축을 주제로 한 영화제도 함께 열린다. 제6회 부산건축영화제는 27일부터 30일까지 영화의전당 소극장에서 진행된다. 나흘간 세계 각국의 건축영화 6편을 모두 12회 상영한다.
시는 이번 행사를 통해 건축 전문가와 시민이 도시와 건축의 가치를 살펴보고 지속가능한 도시의 방향을 논의할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
ndh4000@newspim.com