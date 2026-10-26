수원시, 갑작스런 어려움 겪는 '위기가구'에 최대 100만 원 지원

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기준 중위소득 100% 이하 중 실직·폐업·중한 질병 등 처했을 때...심의 후 지원 대상 결정

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 갑작스러운 위기 상황으로 어려움을 겪는 저소득 가구를 지원하기 위해 '2026년 새빛 긴급복지지원' 사업을 수원시사회복지협의회와 공동 추진한다고 26일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

지원 대상은 수원시에 거주하는 기준 중위소득 100% 이하의 위기가구 중 실직·폐업·중한 질병 등 갑작스러운 위기 상황으로 생계유지나 의료비 마련에 어려움을 겪는 가구다.



지원 금액은 가구당 최대 100만 원이다. 생계비는 1인 가구 50만 원, 2인 가구 80만 원, 3인 이상 가구 100만 원을 지원하고, 의료비는 본인부담금 범위에서 최대 100만 원까지 지원한다.

특히 재산 기준은 적용하지 않고 가구별 위기 상황과 지원 기준 등을 종합적으로 검토해 지원 여부를 결정한다.

이번 사업은 민간 후원 재원으로 운영하는 한시적 지원사업이다. 이 때문에 올해 10월부터 예산이 소진될 때까지 운영하며 대상 가구별 1개월에 한 해 1회 지원한다.

사업 예산은 총 8000만 원으로 경기사회복지공동모금회의 '열매 네트워크' 사업비 7000만 원과 김성민커피의 후원금 1000만 원으로 마련했다.

지원이 필요한 시민은 주소지 동 행정복지센터에서 신청할 수 있다. 신청만으로 지원이 확정되는 것은 아니고 지원 기준과 위기 상황 등을 심의해 지원 대상을 결정한다.

수원시사회복지협의회의 심의를 거쳐 지원 대상자를 선정한다. 수원시는 위기가구를 발굴하고 수원시사회복지협의회가 지원 대상자 심의·선정, 지원금 지급 등을 수행한다.

수원시 관계자는 "새빛 긴급복지지원은 지역사회의 소중한 후원과 민관협력으로 어려움을 겪는 이웃에게 실질적인 도움을 주는 사업"이라고 설명했다.

ssamdory75@newspim.com