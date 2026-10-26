경기도평택교육지원청 신청사 개청…"함께 여는 평택교육" 새 출발

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기도평택교육지원청은 26일 신청사 중앙현관과 본관에서 신청사 개청식을 통해 새로운 평택교육 시대의 출발을 알렸다고 밝혔다.

이번 개청식은 신청사 이전을 교육공동체와 지역사회가 함께 축하하고 학교 현장 중심의 지원과 소통을 강화하는 평택교육의 비전을 공유하기 위해 마련됐다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기도평택교육지원청 신청사 개청식 모습.2026.10.26 krg0404@newspim.com

행사에는 안민석 경기도교육감을 비롯해 최원용 평택시장, 유의동·홍기원 국회의원, 경기도의회 의원, 평택시의회 의장과 부의장 등 지역 주요 인사들이 참석해 신청사 개청을 축하했다. 개청식은 중앙현관 앞 테이프 커팅을 시작으로 다산실에서는 주요 내빈 축사와 김윤기 교육장의 기념사, 신청사 조성 과정과 주요 시설을 소개하는 영상 상영 순으로 진행됐다.

이날 개청한 경기도평택교육지원청은 옛 송탄고등학교 부지에 조성됐다. 특히 그동안 분산 운영되던 부서를 한곳에 통합하고 협업 중심의 AI 오피스를 구축해 학교 현장에 필요한 지원을 더욱 신속하고 효율적으로 제공할 수 있는 기반을 마련했다는 평가를 받고 있다.

또한 RAS 라운지와 다양한 회의·문화 공간을 조성해 학생, 교직원, 학부모, 지역주민이 교육과 문화를 나누고 소통할 수 있는 열린 청사로 운영될 예정이다.

김윤기 교육장은 "신청사 이전에 힘을 보태준 교육공동체와 관계자 여러분께 감사드린다"며 "공간의 변화가 학교 현장에서 체감하는 지원의 변화로 이어질 수 있도록 부서 간 협력과 소통을 강화하겠다"고 말했다. 이어 "학생은 등교가 설레고, 교사는 존중받으며 학부모는 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 학교를 만들기 위해 모든 직원이 함께 실천해 나가겠다"고 강조했다.

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