평택시, '2026 원평나루 억새축제' 성료…1만여 명 방문객 가을 정취 만끽

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 26일 원평나루 억새축제를 개최했다
- 축제에는 관람객 1만여명이 찾아 가을 정취를 즐겼다
- 억새 산책로와 체험·공연 프로그램이 운영됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 주최한 '2026 평택 원평나루 억새축제'가 평택노을생태공원 일원에서 개최됐다.
26일 시에 따르면 이번 축제는 평택시문화재단, 평택예총, 평택 원평나루 억새축제 추진위원회가 공동 주관해 시민들에게 가을의 정취와 다양한 문화예술 프로그램을 선사하기 위해 마련됐다.
특히 올해는 약 1만여명의 관람객들이 현장을 찾은 가운데 새롭게 선보인 억새 산책로에 가로등과 스탠딩 조명이 야간 경관을 한층 아름답게 밝혔다.
또 청소년을 위한 체험 프로그램인 '레이저 태그'가 처음 도입됐다. 또한 행사장 곳곳에서는 다양한 체험부스와 억새길 포토존이 운영돼 가족 단위 방문객과 청소년들의 발길이 이어졌다.
여기다 주민자치 프로그램 공연을 비롯해 국제대학교 댄스팀과 지역 예술인들의 공연과 인기 가수 나태주의 축하무대가 원평나루를 찾은 시민들에게 특별한 추억을 선사했다.
최원용 평택시장은 "앞으로도 시민들이 안전하게 즐기고 함께 공감할 수 있는 뜻깊은 축제를 지속적으로 마련하겠다"며 "이번 축제가 자연과 문화예술이 어우러진 시민 참여형 축제로 성장하길 기대한다"고 전했다.
krg0404@newspim.com