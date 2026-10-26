[핌in현장] 윤동주·김남조 문화훈장 수훈…박정자 부름에 故윤석화 다시 무대로

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 고 윤동주, 김남조 시인이 문화예술계 최고 영예인 금관문화훈장을 수훈했다. 만화가 이현세, 시인 유안진, 배우 전무송, 박정자, 미술작가 정상화 등의 문화훈장에 이어 대한민국 문화예술상에는 예술감독 정구호, 소설가 김애란 등 문화계를 빛낸 예술인들이 공로를 인정받았다.

26일 모두예술극장에서 '2026년 문화예술 유공 시상식'이 열렸다. 이 자리에선 '문화훈장' 17명, '대한민국 문화예술상(대통령 표창)' 6명, '오늘의 젊은 예술가상(문체부 장관 표창)' 8명, '예술가의 장한 어버이상(문체부 장관 표창)' 5명 등 총 36명이 수상했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 축사를 하고 있다. [사진=문체부]

이날 최휘영 장관은"평소에 존경하는 문화예술인들 직접 뵙고 제가 상을 드리고 또 훈장도 드릴 수 있게 돼서 영광"이라며 "장관 된 이후 뭐가 가장 좋냐고 물으시는데 오늘 같은 날이 제일 좋다"고 말했다.

이어 "고 윤동주 시인과 고 김남조 시인님께 금관문화훈장을 직접 드리게 돼서 매우 영광으로 생각한다. 고 윤동주 시인은 우리 모두가 잘 알고 있다시피 서정과 자기 성찰을 바탕으로 민족의 아픔과 저항 의식을 우리 말 시로 남겨서 한국 문학의 정체성 확립에 기여하셨다. 또 고 김남조 시인께서는 70여 년간 꾸준히 작품 활동을 하시면서 국내외 우리 시 문학의 우수성을 알리는 데 큰 공헌을 하셨다. 문화훈장 수훈자분들과 또 대한민국 문화예술상, 오늘의 젊은 예술가상, 예술가의 장한 어버이상 수상자분들께도 누구에 대한 감사와 응원의 마음을 담아 박수를 드린다"고 축사를 했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 고 김남조 시인의 유족에게 금관문화훈장을 서훈하고 있다. [사진=문체부]

최 장관은 또 "지금이 문화의 시대라고 하는데 누구도 부정할 수 없다고 생각한다. 오늘 날 K컬처는 수상하신 모든 분들의 헌신과 기억, 희생을 바탕으로 그 위에 서 있다. 그 모든 성과는 오늘 함께하시지는 못했지만 지금도 묵묵히 창작에 전념하고 계시는 우리 예술가 분들 덕분이다. 문화체육관광부는 현재와 미래의 예술가들이 지금보다 더 나은 환경에서 창작에 전념하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

문화훈장은 정부포상의 최고 훈격으로서, 문화예술 발전과 국민 문화 향상에 기여한 공적이 현저한 사람에게 수여하는 훈장이다. '금관'은 그중 최고 등급으로 올해 고 윤동주 시인, 고 김남조 시인에게 추서했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 고 윤동주 시인의 유족에게 금관문화훈장을 서훈하고 있다. [사진=문체부]

윤동주 시인은 서정과 자기 성찰을 바탕으로 일제강점기에 민족의 아픔과 저항 의식을 우리말 시로 남긴 우리나라 대표 시인으로 사랑받아왔다. 김남조 시인은 70여 년간 1000여 편이 넘는 시와 수필을 쓴 여류작가로 다양한 대표작으로 한국의 문학 정신을 널리 알려왔다.

은관 문화훈장은 만화가 이현세, 시인 유안진, 배우 전무송, 배우 박정자, 미술작가 고 정상화 등 5명이 수훈했다. 특별히 지난해 세상을 떠난 배우 고 윤석화의 은관문화훈장 추서도 이날 현장에서 이루어졌다. 훈장을 받은 뒤 박정자는 동료의 이름을 부르며 그의 수훈을 축하했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 은관문화훈장 수훈자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=문체부]

박정자는 "이 자리에 계신 여러분 또 연극을 사랑하시고 우리나라의 문화를 사랑하시는 여러분들 께서 주시는 훈장이라고 생각한다. 제가 이 자리에 불러낼 배우가 한 사람 있다. 우리 곁을 떠난 나의 사랑하는 동료, 사랑하는 후배 그리고 저의 전우였던 윤석화. 아마 연극을 누구보다도 사랑했고 또 누구보다도 예뻤고 그 열정이 너무나 생생하다"면서 그리움을 표현했다.

이어 "그 어려운 환경 속에서 우리가 연극하면서 함께했던 그 많은 시간들. 더 그 많은 시간들을 우리가 함께했어야 했는데 아마 윤석화라는 이름 석자를 연극 배우 윤석화를 여러분들은 잊지 않으셨을 거라고 믿는다"라면서 현장에 대신 자리한 고인의 아들을 무대 위로 불러 훈장을 받도록 했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 고(故) 윤석화의 빈소가 19일 서울 신촌세브란스병원 장례식장에 마련됐다. 고인은 2022년 뇌종양 수술을 받고 투병을 이어 왔다. 발인은 21일 오전 9시. 2025.12.19 photo@newspim.com

보관 문화훈장은 한복디자이너 김혜순, 영상감독 박경삼, 시인 김광규, 소설가 김홍신, 피아니스트 서계숙, 무용가 김숙자 등 6명이 받았다.

옥관 문화훈장은 시조 명인 고 이영준, 무용가 고 문병남, 석공예 명장 윤만걸 등 3명이, 화관 문화훈장은 건축가 천의영이 수훈했다.

옥관문화훈장을 수훈한 윤만걸 명장은 "아침에 올라오면서 보니까 문화 예술이라는 것이 꼭 고속도로를 다니는 차를 운전하는 것과 거 같다고 생각이 들었다. 정부나 모든 관계자분들이 도로를 닦아주고 신호 체제를 시스템을 잘 갖춰주면 저희들은 운전하는 그대로 모든 역량을 다 쏟아서 운전을 잘하는 것처럼 저희들이 도로를 다니다 보면 비도 만나고 태풍도 만나고 터널도 지나간다. 어려움도 있고 아주 쉬운 일들도 만나지만은 끝에서는 우리가 목적하는 바를 다 목적지에 갈 수 있듯이 우리가 이루고자 하는 일들을 다 이룰 수 있다는 생각을 문득 했다"고 소감을 남겼다.

또 다른 분야인 '대한민국 문화예술상'은 예술감독 정구호, 소설가 김애란, 아쟁 연주가 김영길, 연극 예술감독 강양원, 설치미술가 김승영, 공예 전문 기획자 임미선 등 6명이 받았다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=문체부]

'오늘의 젊은 예술가상' 수상자로는 8개 부문에서 예술가 8명을 선정했다. 소설가 예소연, 작곡가 김신, 거문고 연주자 이재하, 공연기획자 신바람, 안무가 전혁진, 미술작가 김영은, 공예가 박종진, 건축 전문 큐레이터 정다영 등 8명이 문체부 장관 표창을 받았다.

자녀를 훌륭한 예술가로 기른 '장한 어버이상' 수상자로는 예술가 송원준의 어머니 기주현, 무용가 염다연의 아버지 염지훈, 배우 백지윤의 어머니 이명희, 시인 이정록의 어머니 이의순, 미술작가 한부열의 어머니 임경신 등 5명이 선정돼 수상했다.

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