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[핌in현장] 윤동주·김남조 문화훈장 수훈…박정자 부름에 故윤석화 다시 무대로

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  • 26일 문체부가 문화예술 유공 시상식을 열어 36명에게 시상했다
  • 고 윤동주·김남조 시인은 최고 등급인 금관문화훈장을 추서받았다
  • 이현세·유안진·전무송 등은 문화훈장을, 김애란 등은 문화예술상을 받았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 고 윤동주, 김남조 시인이 문화예술계 최고 영예인 금관문화훈장을 수훈했다. 만화가 이현세, 시인 유안진, 배우 전무송, 박정자, 미술작가 정상화 등의 문화훈장에 이어 대한민국 문화예술상에는 예술감독 정구호, 소설가 김애란 등 문화계를 빛낸 예술인들이 공로를 인정받았다.  

26일 모두예술극장에서 '2026년 문화예술 유공 시상식'이 열렸다. 이 자리에선 '문화훈장' 17명, '대한민국 문화예술상(대통령 표창)' 6명, '오늘의 젊은 예술가상(문체부 장관 표창)' 8명, '예술가의 장한 어버이상(문체부 장관 표창)' 5명 등 총 36명이 수상했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 축사를 하고 있다. [사진=문체부]

이날 최휘영 장관은"평소에 존경하는 문화예술인들 직접 뵙고 제가 상을 드리고 또 훈장도 드릴 수 있게 돼서 영광"이라며 "장관 된 이후 뭐가 가장 좋냐고 물으시는데 오늘 같은 날이 제일 좋다"고 말했다.

이어 "고 윤동주 시인과 고 김남조 시인님께 금관문화훈장을 직접 드리게 돼서 매우 영광으로 생각한다. 고 윤동주 시인은 우리 모두가 잘 알고 있다시피 서정과 자기 성찰을 바탕으로 민족의 아픔과 저항 의식을 우리 말 시로 남겨서 한국 문학의 정체성 확립에 기여하셨다. 또 고 김남조 시인께서는 70여 년간 꾸준히 작품 활동을 하시면서 국내외 우리 시 문학의 우수성을 알리는 데 큰 공헌을 하셨다. 문화훈장 수훈자분들과 또 대한민국 문화예술상, 오늘의 젊은 예술가상, 예술가의 장한 어버이상 수상자분들께도 누구에 대한 감사와 응원의 마음을 담아 박수를 드린다"고 축사를 했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 고 김남조 시인의 유족에게 금관문화훈장을 서훈하고 있다. [사진=문체부]

최 장관은 또 "지금이 문화의 시대라고 하는데 누구도 부정할 수 없다고 생각한다. 오늘 날 K컬처는 수상하신 모든 분들의 헌신과 기억, 희생을 바탕으로 그 위에 서 있다. 그 모든 성과는 오늘 함께하시지는 못했지만 지금도 묵묵히 창작에 전념하고 계시는 우리 예술가 분들 덕분이다. 문화체육관광부는 현재와 미래의 예술가들이 지금보다 더 나은 환경에서 창작에 전념하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

문화훈장은 정부포상의 최고 훈격으로서, 문화예술 발전과 국민 문화 향상에 기여한 공적이 현저한 사람에게 수여하는 훈장이다. '금관'은 그중 최고 등급으로 올해 고 윤동주 시인, 고 김남조 시인에게 추서했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 고 윤동주 시인의 유족에게 금관문화훈장을 서훈하고 있다. [사진=문체부]

윤동주 시인은 서정과 자기 성찰을 바탕으로 일제강점기에 민족의 아픔과 저항 의식을 우리말 시로 남긴 우리나라 대표 시인으로 사랑받아왔다. 김남조 시인은 70여 년간 1000여 편이 넘는 시와 수필을 쓴 여류작가로 다양한 대표작으로 한국의 문학 정신을 널리 알려왔다.

은관 문화훈장은 만화가 이현세, 시인 유안진, 배우 전무송, 배우 박정자, 미술작가 고 정상화 등 5명이 수훈했다. 특별히 지난해 세상을 떠난 배우 고 윤석화의 은관문화훈장 추서도 이날 현장에서 이루어졌다. 훈장을 받은 뒤 박정자는 동료의 이름을 부르며 그의 수훈을 축하했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 은관문화훈장 수훈자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=문체부]

박정자는 "이 자리에 계신 여러분 또 연극을 사랑하시고 우리나라의 문화를 사랑하시는 여러분들 께서 주시는 훈장이라고 생각한다. 제가 이 자리에 불러낼 배우가 한 사람 있다. 우리 곁을 떠난 나의 사랑하는 동료, 사랑하는 후배 그리고 저의 전우였던 윤석화. 아마 연극을 누구보다도 사랑했고 또 누구보다도 예뻤고 그 열정이 너무나 생생하다"면서 그리움을 표현했다. 

이어 "그 어려운 환경 속에서 우리가 연극하면서 함께했던 그 많은 시간들. 더 그 많은 시간들을 우리가 함께했어야 했는데 아마 윤석화라는 이름 석자를 연극 배우 윤석화를 여러분들은 잊지 않으셨을 거라고 믿는다"라면서 현장에 대신 자리한 고인의 아들을 무대 위로 불러 훈장을 받도록 했다. 

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 고(故) 윤석화의 빈소가 19일 서울 신촌세브란스병원 장례식장에 마련됐다. 고인은 2022년 뇌종양 수술을 받고 투병을 이어 왔다. 발인은 21일 오전 9시. 2025.12.19 photo@newspim.com

보관 문화훈장은 한복디자이너 김혜순, 영상감독 박경삼, 시인 김광규, 소설가 김홍신, 피아니스트 서계숙, 무용가 김숙자 등 6명이 받았다. 

옥관 문화훈장은 시조 명인 고 이영준, 무용가 고 문병남, 석공예 명장 윤만걸 등 3명이, 화관 문화훈장은 건축가 천의영이 수훈했다.

옥관문화훈장을 수훈한 윤만걸 명장은 "아침에 올라오면서 보니까 문화 예술이라는 것이 꼭 고속도로를 다니는 차를 운전하는 것과 거 같다고 생각이 들었다. 정부나 모든 관계자분들이 도로를 닦아주고 신호 체제를 시스템을 잘 갖춰주면 저희들은 운전하는 그대로 모든 역량을 다 쏟아서 운전을 잘하는 것처럼 저희들이 도로를 다니다 보면 비도 만나고 태풍도 만나고 터널도 지나간다. 어려움도 있고 아주 쉬운 일들도 만나지만은 끝에서는 우리가 목적하는 바를 다 목적지에 갈 수 있듯이 우리가 이루고자 하는 일들을 다 이룰 수 있다는 생각을 문득 했다"고 소감을 남겼다. 

또 다른 분야인 '대한민국 문화예술상'은 예술감독 정구호, 소설가 김애란, 아쟁 연주가 김영길, 연극 예술감독 강양원, 설치미술가 김승영, 공예 전문 기획자 임미선 등 6명이 받았다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 '2026 문화예술 유공 시상식'에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=문체부]

'오늘의 젊은 예술가상' 수상자로는 8개 부문에서 예술가 8명을 선정했다. 소설가 예소연, 작곡가 김신, 거문고 연주자 이재하, 공연기획자 신바람, 안무가 전혁진, 미술작가 김영은, 공예가 박종진, 건축 전문 큐레이터 정다영 등 8명이 문체부 장관 표창을 받았다.

자녀를 훌륭한 예술가로 기른 '장한 어버이상' 수상자로는 예술가 송원준의 어머니 기주현, 무용가 염다연의 아버지 염지훈, 배우 백지윤의 어머니 이명희, 시인 이정록의 어머니 이의순, 미술작가 한부열의 어머니 임경신 등 5명이 선정돼 수상했다.

jyyang@newspim.com

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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