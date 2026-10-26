◇5급 승진 대상자 사전예고
▲시민소통관 최규윤 ▲세정과 박병렬 ▲민원토지과 이현정 ▲도시농업과 곽나용 ▲자치분권과 이란숙 ▲도서관정책과 곽진희 ▲건설지원과 권포도
◇6급 승진 대상자 사전예고
▲총무과 연아롱 ▲교육청소년과 정재향 ▲복지정책과 정수진 ▲도로시설과 이창규 ▲수도과 김진열
※ 인사발령: 2026. 10월 중
※ 5급 승진의결자는 교육 수료 후(2027년 예정) 발령예정
1141world@newspim.com
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◇5급 승진 대상자 사전예고
▲시민소통관 최규윤 ▲세정과 박병렬 ▲민원토지과 이현정 ▲도시농업과 곽나용 ▲자치분권과 이란숙 ▲도서관정책과 곽진희 ▲건설지원과 권포도
◇6급 승진 대상자 사전예고
▲총무과 연아롱 ▲교육청소년과 정재향 ▲복지정책과 정수진 ▲도로시설과 이창규 ▲수도과 김진열
※ 인사발령: 2026. 10월 중
※ 5급 승진의결자는 교육 수료 후(2027년 예정) 발령예정
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