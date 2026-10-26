고양특례시, 내달 4일 킨텍스서 '2026 드론·UAM 박람회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시는 26일 11월 4~6일 킨텍스서 박람회를 개최한다고 밝혔다
- 박람회에는 드론·UAM 첨단 기술과 배송·안티드론 기술을 선보인다
- 12개 전문 컨퍼런스와 상담회·체험 프로그램도 함께 운영한다
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 오는 11월 4일부터 6일까지 킨텍스 제1전시장에서 '2026 드론·도심항공모빌리티 박람회(Drone·UAM Expo 2026)'를 개최한다고 26일 밝혔다.
올해로 3회째를 맞는 이번 박람회는 '미래 모빌리티의 도약'을 주제로 미래항공 분야의 첨단 기술을 선보이고, 기업·기관 간 기술 교류와 비즈니스 협력을 확대하기 위해 초점을 맞췄다.
전시장에는 대한항공, LIG, 한국공항공사 등 주요 기업과 기관이 참여해 산업용 드론과 무인 항공기, 도심항공모빌리티(UAM) 기체 및 버티포트, 드론 배송·물류, 안티드론 기술 등 미래항공 산업을 구성하는 다양한 기술과 활용 사례를 소개할 예정이다.
박람회 기간에는 K-UAM 상용화 방안과 글로벌 UAM 시장 동향, 드론 배송 등을 주제로 12개 세션의 전문 컨퍼런스가 진행된다.
참가 기업의 국내외 판로 확대를 위한 구매·수출 상담회도 운영한다. 드론 조종과 드론 축구 체험을 비롯해 국제 드론·로봇 코딩 대회, 경비행기 조종 체험 등 전문 산업 관계자뿐 아니라 시민들도 박람회를 즐길 수 있도록 참여형 프로그램도 마련된다.
개막식은 11월 4일 오후 2시 '2026 디지털미디어테크쇼(DMTS)'와 공동으로 열린다.
이날 고양특례시·버티·스카이드라이브 간 업무 협약(MOU) 체결, 개막 세리머니 및 전시장 순람 등이 열릴 예정이다.
민경선 시장은 "이번 박람회가 드론·UAM 분야의 첨단 기술을 공유하고, 기업 간 교류가 사업 협력으로 이어지는 계기가 되기를 기대한다"며 "고양시도 미래항공 산업의 성장 기반을 다지고 기업들이 새로운 기회를 만들어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com