고양특례시, 벤처기업 육성 본격화...종합지원체계 구축 속도

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창업부터 투자까지 지원

민경선 시장 "자족 도시 위한 아낌없는 지원"

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시가 벤처기업의 창업과 안정적 정착을 돕기 위해 행정·재정적 종합 지원 체계 구축에 속도를 낸다.

시는 전용 조례 제정을 기반으로 벤처기업 육성 촉진지구 확대와 공업지역 물량 확보를 추진해 수도권 서북부를 대표하는 기업 성장 기반 구축에 나선다고 26일 밝혔다.

고양특례시 벤처기업육성촉진지구 지정 현황.[사진=고양시]

창업, 기술 인증, 투자 유치, 업무 공간 확보로 이어지는 전 주기 맞춤형 육성책을 가동해 기업이 지역에 정착하는 선순환 구조를 만든다는 구상이다.

시는 올해 4월 제정한 '고양시 벤처기업 육성 및 지원 조례'를 토대로 종합 육성 계획을 위한 연구 용역을 진행 중이다. 관내 벤처 인증 중소기업에는 인증 수수료의 약 60%인 최대 36만 원을 지원하며, 올해 총 21개 기업에 712만원을 지급했다.

창업 기업을 위한 인프라와 자금 지원은 28청춘창업소와 대학 창업보육센터 등을 통해 공간과 상담을 지원하고, 113개 산학연 기관이 참여하는 기술닥터 사업으로 기업의 기술적 애로 해결도 지원한다.

기업당 최대 3억 원 한도의 운전자금 대출 이자 2.5% 보전과 전시회 참가비 200만 원, 수출물류비 300만 원을 지원한다. 오는 29일에는 창조혁신캠퍼스 성사에서 '고양 IR데이'를 열고 투자 유치 상담을 돕는다.

2024년 10월 경기북부 최초로 지정된 벤처 촉진지구는 현재 1.25㎢ 규모에서 지식산업센터와 역세권 일대로 추가 지정을 추진한다. 해당 지구 지정 효과로 관내 벤처기업은 9월 말 기준 644개사로 지정 당시보다 161개사 늘었다.

규제 완화를 위한 공업지역 물량 확보도 병행한다. 지난 7월과 8월 경기도와 중앙정부에 물량 대체 지정 및 수도권정비계획법 개정을 건의한 데 이어, 지난 21일에는 홍지선 국토교통부 장관을 만나 공공주택지구 조성 시 공업지역 물량을 동시 배정하는 방안을 제안했다.

민경선 고양특례시장.[사진=고양시]

민경선 시장은 "기업이 고양에서 창업하고 성장해 지역에 뿌리내리는 선순환 구조를 만드는 것이 자족 도시의 출발점이다"라며 "기업이 필요한 제도 정비와 공간, 투자 연계까지 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com