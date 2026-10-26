파주시, 2026년 위반건축물 관리평가 최우수 기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 26일 경기도 위반건축물 관리평가에서 최우수 기관에 선정됐다
- 파주시는 2025년에 이어 2년 연속 도내 평가 1위를 차지했다
- 위반건축물 정비와 행정대집행, 우수 시책 추진이 높은 평가를 받았다
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 파주시는 경기도가 실시한 '2026년 시·군 위반건축물 관리 평가'에서 도내 31개 시군 가운데 최우수 기관으로 선정됐다고 26일 밝혔다.
시는 2025년에 1위에 이어 2026년에도 1위에 오르며 2년 연속 최우수 기관에 선정됐다.
위반건축물 관리평가는 위반건축물의 체계적인 관리와 정비를 위해 경기도가 도내 31개 시·군을 대상으로 매년 실시하는 평가다.
시군 간 교차 평가(1차)와 경기도 종합 평가(2차)를 거쳐 최종 순위를 결정하며 주요 평가 항목은 위반건축물 관리 및 정비 실적, 이행강제금 부과·징수, 예방 활동, 우수 시책 추진 등이다.
이번 평가에서 시는 위반건축물 정비 실적, 성매매집결지 행정대집행 시행, 우수 시책 추진 등에서 높은 평가를 받았다.
특히 '간이 축사의 가설건축물 처리 기준 정립'과 '건축 신고 효력 상실 사전 안내 서비스'는 우수 시책으로 선정됐다.
강선희 건축디자인과장은 "매년 400건 이상의 위반건축물이 새롭게 발생하고, 읍·면 단속 업무 이관으로 누적 건수와 단속 범위가 늘어나는 상황에서도 2년 연속 최우수 기관으로 선정된 것은 직원들의 헌신과 노력의 결과"라며 "앞으로도 위반건축물 점검과 예방 활동을 강화해 쾌적하고 안전한 도시 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com