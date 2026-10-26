포천시, 2026년 을지연습 평가 우수기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 26일 을지연습 평가 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.
- 전시 직제·상황실 운영과 주민 이동훈련에서 높은 평가를 받았다.
- 포천시는 경기도지사 기관표창을 받고 비상대비태세를 강화한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 2026년 비상대비연습인 을지연습 평가에서 우수기관으로 선정돼 경기도지사 기관표창을 수상할 예정이라고 26일 밝혔다.
을지연습은 전시·사변 등 국가 비상사태에 대비해 정부의 비상대비계획을 점검하고 행정기관과 관계기관의 위기 대응 역량을 높이기 위해 매년 전국적으로 실시하는 훈련이다.
이번 수상은 올해 민방위 업무 분야 경기도지사 기관표창에 이은 성과로 포천시는 비상대비와 민방위 분야에서 대응 역량을 잇달아 인정받으며 지역 특성에 맞춘 위기 대응체계를 강화하고 있다는 평가를 받았다.
포천시는 이번 평가에서 ▲전시 직제 편성 및 종합상황실 운영 ▲전시 주요 현안과제 토의 ▲도상연습 및 상황 조치 ▲접적지역 주민 이동 실제훈련 등 을지연습 전반에서 우수한 평가를 받은 것으로 전해졌다.
특히 시는 전시 행정기능 유지와 주민 보호체계를 종합적으로 점검하고 관계기관 간 협조체계와 현장 대응 역량을 강화하는 데 주력했다.
백영현 포천시장은 "이번 수상은 '연습을 실전처럼'이라는 자세로 전 직원과 관계기관이 함께 참여해 비상대비 역량을 강화한 결과"라며 "접적지역인 포천시의 특성을 반영한 실전 중심 훈련을 통해 전시 대응체계와 주민 보호 역량을 점검할 수 있었다"고 말했다.
이어 "앞으로도 연습 과정에서 도출된 개선사항을 충무계획과 비상대비체계에 적극 반영하고 실효성 있는 훈련을 통해 확고한 비상대비태세를 갖추겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com