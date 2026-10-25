전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.25 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

세종 선수단, 아시안 패러게임 메달 5개 값진 성과

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 세종시 선수단이 24일 아시안 패러게임에서 금 1개·은 4개를 획득했다.
  • 조정두는 대회신기록으로 사격 금메달을 따내며 한국 최초 기록을 세웠다.
  • 심재훈은 펜싱 단체전 2개에서 은메달을 추가하며 메달 5개를 완성했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사격 금메달 1개·은메달 2개...펜싱 은메달 2개

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 선수단이 '2026 아이치·나고야 아시안 패러게임'에서 5개의 메달을 획득하며 장애인체육의 저력을 과시했다.

25일 시에 따르면 선수단은 전날 폐막한 이번 대회에 사격 4명(김정남·윤예빈·조정두·최재윤)과 펜싱 1명(심재훈) 등 5명이 출전해 금메달 1개와 은메달 4개를 획득했다.

세종시 사격 국가대표 조정두(가운데)가 '2026 아이치·나고야 아시안 패러게임' P1 남자 10m 공기권총(SH1)에서 대회신기록을 세우며 금메달을 획득했다. [사진=세종시] 2026.10.25 vincent977@newspim.com

사격 국가대표 조정두는 P1 남자 10m 공기권총(SH1) 결선에서 241.3점을 기록해 대회신기록을 세우며 금메달을 차지했다. 한국 선수가 이 종목에서 아시안 패러게임 금메달을 획득한 것은 이번이 처음이다. P4 혼성 50m 자유권총(SH1)에서도 219.7점으로 은메달을 추가했다.

조정두는 2024 파리 패럴림픽 금메달에 이어 아시아 무대에서도 정상에 오르며 세계 최고 기량을 입증했다.

최재윤은 P3 혼성 25m 권총(SH1) 결선에서 은메달을 획득하며, 지난 9월 창원 세계장애인사격선수권대회 금메달에 이어 국제대회에서 메달 행진을 이어갔다.

세종시 펜싱 국가대표 심재훈(뒷줄 왼쪽 두 번째)이 '2026 아이치·나고야 아시안 패러게임' 혼성 에페·사브르 단체전에서 각각 은메달을 획득했다. [사진=세종시] 2026.10.25 vincent977@newspim.com

펜싱 국가대표 심재훈은 혼성 에페 단체전과 혼성 사브르 단체전에서 각각 은메달을 획득하며 메달 2개를 수확했다.

조상호 시장(세종시장애인체육회장)은 "아시아 무대에서 최선을 다해 준 선수들이 자랑스럽다"며 "세종 장애인체육의 저력을 아시아에 널리 알린 선수단에 진심으로 축하와 감사의 박수를 보낸다"고 말했다.

한편 '2026 아이치·나고야 아시안 패러게임'은 지난 18일~24일 일본 아이치현 나고야시 일원에서 열렸다. 45개국 4000여 명의 선수가 참가해 사이클·수영·양궁·사격·펜싱·유도 등 18개 종목에서 기량을 겨뤘다.

vincent977@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김정은, 1년만에 중국 방문 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 김정은 북한 국무위원장이 24일 중국을 전격 방문했다. 통일부에 따르면 김 위원장은 이날 신압록강대교를 거쳐 중국 랴오닝성 단둥에 도착한 것으로 전해졌다. 김정은 북한 국무위원장 [사진=북한매체 종합] 김 위원장은 이날 오전 평양에서 열차를 이용해 신의주를 방문한 후, 신의주에서 신압록강대교를 이용해 단둥으로 이동한 것으로 알려졌다. 신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로 교량이다. 지난 15일 공식 개통된 바 있다. 앞서 일본 교도통신은 외교 소식통을 인용해 단둥의 일부 지역에서 엄격하게 교통을 통제했고 북한 고위급 인사 방문과 관련된 조치라는 관측이 나온다고 보도했다. 김 위원장의 이번 방중은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 베이징을 방문한 지 약 1년 만에 이루어진 전격적인 행보다. 오는 25일은 한국전쟁 당시 중국이 북한에 지원군을 보내 참전한 지 76주년이 되는 날이다. 이를 기념해 김 위원장이 중국에 방문하는 것으로 분석된다. 시진핑 중국 국가주석과 정상회담이 성사되면 지난 6월 시 주석의 평양 방문 이후 4개월 만의 북·중 정상 회동이 된다. yuniya@newspim.com 2026-10-24 15:57
사진
오세훈, '이태원 참사 4주기 추모대회' 참석 [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 오세훈 서울시장이 24일 오후 서울광장에서 열린 '10·29 이태원 참사 4주기 시민추모대회'에 참석해 참사 희생자들을 추모했다고 밝혔다. 이날 추모대회는 오는 29일 참사 4주기를 앞두고 진행됐다. 서울시와 행정안전부, 10·29 이태원참사 유가족협의회, 시민대책회의가 공동으로 주최·주관했다. 국무총리와 오세훈 서울시장, 정당 대표, 유가족, 시민 등 2000여 명이 참석했다. [서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 오세훈 서울시장이 24일 오후 서울 중구 서울광장에서 열린 10·29 이태원 참사 4주기 시민 추모대회에서 묵념을 하고 있다. 왼2026.10.24 starbean@newspim.com 추모행사는 오후 1시 이태원역 일대에서 열린 '추모기도회'로 시작됐다. 이태원역에서 서울광장까지 이어지는 시민 추모행진과 희생자 호명식, 묵념, 유가족 인사, 추모공연 등 순서로 진행됐다. 서울광장에서 열린 본행사에서는 희생자들을 기억하는 추모 영상을 상영했다. 또 외국인 희생자 유가족 인사, 시민대책회의 선언문 낭독, 합창 및 추모 퍼포먼스 등이 이어졌다. blue99@newspim.com 2026-10-24 23:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동