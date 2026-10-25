이랜드뮤지엄, 대구서 '위대한 농구선수 75인전' 개최

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대구 이월드 83타워서 개막…NBA 전설 소장품 100점 공개

조던 우승 시즌 신발·코비 MVP 유니폼 등 6개 테마 전시

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이랜드뮤지엄이 마이클 조던과 코비 브라이언트 등 미국프로농구(NBA) 전설들의 소장품 100점을 한자리에서 선보인다. 선수들이 실제 착용했던 농구화와 유니폼부터 최우수선수(MVP) 트로피까지 농구 역사를 살펴볼 수 있는 전시다.

이랜드뮤지엄은 지난 24일 대구 이월드 83타워 76·77층에서 '위대한 농구선수 75인전'을 개막했다고 25일 밝혔다. 이번 전시는 판교와 부산에 이은 세 번째 농구 관련 전시로, 앞선 전시에서 관심을 모았던 마이클 조던과 코비 브라이언트의 소장품을 함께 공개한다.

마이클 조던 챔피언 시즌 유즈드 스니커 컬렉션. [사진=이랜드뮤지엄 제공]

전시는 '더 고트(THE GOAT)', '더 저지스(THE JERSEYS)', '올스타(ALL-STAR)', '더 빅맨(THE BIG MEN)', '더 어워즈(THE AWARDS)', '블랙 맘바(BLACK MAMBA)' 등 총 6개 구역으로 구성됐다. NBA 75주년 기념 팀에 선정된 선수들을 비롯해 농구 역사를 빛낸 선수들의 소장품 100점을 전시한다.

대표 전시품은 마이클 조던이 여섯 차례 우승 시즌에 실제 착용한 농구화와 코비 브라이언트의 MVP 시즌 실착 유니폼이다. 카림 압둘자바의 1975~1976시즌 MVP 트로피와 오스카 로버트슨이 1972년 NBA-ABA 올스타전에서 착용한 유니폼도 만나볼 수 있다.

이랜드뮤지엄 관계자는 "마이클 조던과 코비 브라이언트를 비롯해 NBA를 빛낸 위대한 선수들의 유산을 한자리에서 만날 수 있는 전시"라며 "스포츠를 사랑하는 관람객에게 영감과 감동을 선사할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com