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대한상의 여성기업위원회, 자선 바자에 8000만원 기부

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  • 대한상의 여성기업위원회는 24일 자선 바자에 참여했다
  • 여성기업인들은 물품과 후원금 8000만원 상당을 기부했다
  • 위원들은 현장 판매와 안내 등 자원봉사에도 동참했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

생활용품·식품·의류 등 후원…지난해 이어 2년 연속 참여
바자 수익금 전액 아동·청소년 지원…현장 봉사도 동참

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대한상공회의소 여성기업위원회가 취약계층 아동·청소년을 돕기 위한 자선 바자에 8000만원 상당의 물품과 후원금을 기부했다. 지난해에 이어 올해도 행사에 참여한 여성기업인들은 현장 자원봉사에도 동참하며 나눔 활동을 이어갔다.

대한상의는 여성기업위원회가 지난 24일 서울 정동 이화여고 유관순기념관에서 열린 '2026 사랑의 친구들 바자'에 참여했다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 아동·청소년 등 도움이 필요한 이웃을 지원하는 비영리단체 '사랑의 친구들'이 주최했다. 행사에서 모인 기부금과 판매 수익금 전액은 취약계층 지원에 사용될 예정이다.

대한상의 여성기업위원회 '2026 사랑의 친구들 바자' 참여: 정기옥 대한상의 여성기업위원회 위원장과 박홍근 기획예산처 장관, 조영준 대한상의 지속가능경영원장이 바자회에 참석해 기념촬영을 하고 있다.(왼쪽부터 조영준 대한상의 지속가능경영원장, 박홍근 기획예산처 장관, 정기옥 대한상의 여성기업위원회 위원장, 김성애 사랑의친구들 회장, 신경혜 사랑의친구들 바자위원장). [사진=대한상의 제공]

여성기업위원회 소속 기업들은 생활용품과 식품, 의류, 가전제품, 가구 등 다양한 물품과 후원금을 포함해 총 8000만원 상당을 기부했다. 위원들은 바자 현장에서 물품 판매와 방문객 안내 등 자원봉사에도 참여했다.

대한상의 여성기업위원회는 여성기업인과 기업 임원 50여명으로 구성된 민간 협의체다. 여성기업의 성장 지원과 경영·창업 환경 개선을 비롯해 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

정기옥 대한상의 여성기업위원회 위원장은 "올해도 위원들의 정성이 도움이 필요한 아이들에게 전해질 수 있어 뜻깊다"며 "아이들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 작은 보탬이 되길 바라며, 앞으로도 우리 사회에 온기를 더하는 나눔을 꾸준히 이어갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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