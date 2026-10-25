LG전자 앰버서더 콘텐츠 누적 조회수 8700만회 돌파

1~4기 앰버서더 통합 운영…누적 콘텐츠 6000여개

반려동물·AI 크리에이터까지 참여…우수 활동자 10명 시상

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 고객 크리에이터 그룹 'LG전자 앰버서더'를 통해 제작한 콘텐츠의 누적 조회수가 8700만회를 돌파했다. 올해는 활동 인원을 220명으로 확대하고 제품 사용 후기뿐 아니라 브랜드 행사와 서비스 체험 등으로 콘텐츠 영역을 넓히면서 SNS 이용자 참여 반응도 전년 대비 34% 증가했다.

LG전자는 지난 24일 '2026 앰버서더 어워즈'를 개최하고 앰버서더 200여명과 함께 올해 공식 활동을 마무리했다고 25일 밝혔다. LG전자 앰버서더는 제품과 서비스 사용 경험을 바탕으로 콘텐츠를 제작해 브랜드와 고객을 연결하는 크리에이터 그룹이다. 2024년 처음 출범했으며, 올해는 기존 기수별 운영 방식에서 벗어나 1~4기 멤버 220명이 함께 활동했다. 이들의 SNS 팔로워는 총 1300만명을 넘는다.

LG전자 '2026 앰버서더 어워즈' 사진. [사진=LG전자 제공]

현재까지 제작된 콘텐츠는 누적 6000여개로, 지난 24일 기준 조회수 8700만회와 좋아요 50만회, 댓글 5만4000개를 기록했다. 올해는 제품 사용 후기 외에도 금성전파사 AI 전시와 문화예술 행사, 온라인몰 및 구독 케어 서비스 이용 경험 등을 다뤘다. 콘텐츠 형식도 숏폼 영상에서 이미지와 텍스트를 활용한 다양한 형태로 확대됐다.

참여 크리에이터의 구성도 다양해졌다. AI 건강 콘텐츠와 AI 동물 캐릭터 계정은 물론 반려동물 크리에이터들도 합류했다. 대표적으로 시베리안허스키 '부끄' 계정은 유튜브와 인스타그램에서 총 89만명의 팔로워를 보유하고 있다.

LG전자는 이번 행사에서 조회수와 이용자 참여도, 콘텐츠 완성도 등을 기준으로 우수 활동자 10명을 선정해 총 2000만원 상당의 부상을 수여했다. 오성택 LG전자 한국마케팅커뮤니케이션담당 상무는 "앞으로도 다양한 영역의 크리에이터들이 각자의 개성을 살려 생동감 넘치는 콘텐츠를 만들 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com