CU, 이동약자 도움벨 QR 이용 3000건 돌파…접근성 강화

6월 200건서 10월 900건으로 증가…반복 이용 점포도 늘어

QR 스캔으로 직원 호출…AI 시각보조·장애인 편의점 운영

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CU가 장애인과 고령자 등 이동약자의 편의점 이용을 돕기 위해 도입한 '이동약자 도움벨 QR 서비스'의 누적 이용 건수가 3000건을 돌파했다. 별도 앱 설치 없이 QR코드만으로 직원에게 도움을 요청할 수 있어 실제 매장에서 이용이 꾸준히 증가하고 있다.

CU는 지난 6월 도입한 이동약자 도움벨 QR 서비스가 약 5개월 만에 누적 이용 3000건을 기록했다고 25일 밝혔다. 월별 이용 건수는 6월 약 200건에서 7월 400건, 8월 700건, 9월 800건, 10월 900건으로 늘었다. 같은 기간 이용 횟수가 10회 이상인 점포는 14곳, 20회 이상인 점포는 7곳으로 집계됐다.

CU 도움벨 QR 서비스. [사진=BGF리테일 제공]

이 서비스는 점포 출입문에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 직원에게 도움을 요청할 수 있는 방식이다. 요청이 접수되면 점포 내 전용 단말기와 판매시점정보관리시스템(POS)에 알림이 전달된다. 직원은 고객의 출입을 돕거나 휠체어 진입이 어려운 점포에서 원하는 상품을 대신 전달하는 등 상황에 맞춰 지원한다.

실제 CU으뜸1호점과 CU김천한마음점은 각각 누적 47회로 전국 최다 이용 실적을 기록했다. 두 점포에서는 휠체어 이용 고객이 서비스를 반복적으로 사용하고 있다. CU는 이를 통해 이동약자의 일상적인 편의점 이용을 지원하고 있다고 설명했다.

이와 함께 CU는 인공지능(AI) 기반 시각보조 앱 '설리번 플러스'에 상품명과 가격, 증정 행사 정보 등을 음성으로 안내하는 'CU 모드'를 운영하고 있다. 또 제주와 평창, 부산 등 전국 6개 지역에 장애인 편의점을 운영하며 중증장애인의 일자리 창출을 지원하고 있다.

박종성 BGF리테일 커뮤니케이션실장은 "이동약자 도움벨 QR 서비스가 실제 점포에서 활발히 활용되며 다양한 고객들의 편의점 이용을 돕고 있다"며 "앞으로도 누구나 편리하게 이용할 수 있는 CU를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com