CU, 22일부터 스마트쿠커 약 500대 도입…바코드로 자동 조리

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일은 20일 CU에 스마트쿠커 약 500대를 도입한다고 밝혔다.
- 스마트쿠커는 바코드 스캔만으로 상품별 조리법을 자동 적용한다.
- CU는 12종 전용 상품을 출시하고 1인 가구 밀집 지역부터 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CU를 운영하는 BGF리테일은 상품 바코드를 찍으면 미리 설정된 방식으로 음식을 조리하는 스마트쿠커를 오는 22일부터 약 500대 도입한다고 20일 밝혔다.
스마트쿠커는 전자레인지와 에어프라이어, 오븐 기능을 한 기기에 결합했다. 고객이 상품 바코드를 스캔하면 상품 담당자(MD)가 미리 설정한 조리법이 적용돼 시간과 온도를 직접 입력할 필요가 없다.
기기는 상품에 따라 전자레인지로 가열하거나 에어프라이어·오븐 기능을 사용할 수 있다. 전자레인지로 먼저 데운 뒤 에어프라이어나 오븐으로 마무리하는 복합 조리도 가능하다.
CU는 대학가와 원룸 밀집 주거 지역, 오피스텔 등 20~30대와 1인 가구 고객 이용이 많은 곳부터 스마트쿠커를 배치할 계획이다. 이후 운영 성과와 고객 반응을 살펴 도입 점포를 늘릴 방침이다.
스마트쿠커 전용 상품은 지난 13일부터 순차 출시하고 있다. 베이커리, 피자, 파스타, 치킨 등 12종으로, 피타 브레드 2종과 피자 4종, 치킨 2종 등이 포함된다.
BGF리테일에 따르면 스마트쿠커에 설정할 수 있는 조리법은 약 1000가지다. 회사는 와이파이를 통해 새 상품과 조리법을 계속 반영할 계획이다.
CU가 진행한 내부 테스트에서는 참여 임직원의 90% 이상이 스마트쿠커로 조리한 음식이 기존 방식보다 더 맛있다고 평가했다.
kji01@newspim.com