롯데면세점, 글로벌 명품 주류와 협업…최상위 고객 공략

전략적 업무협약 후 첫 행사…위스키·샴페인 클래스 개최

서울·부산서 VIP 각 20명 초청…프리미엄 여행 서비스도 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데면세점이 글로벌 럭셔리 주류 기업 모엣 헤네시와 협력해 최상위 VIP 고객 대상 마케팅을 강화한다. 서울과 부산에서 프리미엄 위스키·샴페인 초청 행사를 열고 차별화된 쇼핑 경험을 제공한다는 전략이다.

롯데면세점은 지난 9월 프랑스 칸에서 열린 세계면세박람회 '2026 TFWA 월드'에서 체결한 전략적 업무협약을 바탕으로 모엣 헤네시와 공동 초청 행사를 진행한다고 25일 밝혔다. 지난 23일에는 서울 더그랜드롯데 서울 35층 피에르가니에르 바에서 내국인 최상위 회원 20명을 초청해 '글렌모렌지 마스터클래스'를 개최했다.

롯데면세점(대표이사 김동하)이 글로벌 럭셔리 주류 기업 모엣 헤네시(Moët Hennessy)와 함께 서울과 부산에서 내국인 최상위 회원 대상 프라이빗 초청 행사를 진행하며 VIP 마케팅을 강화한다고 25일 밝혔다.. 지난 23일 서울 더그랜드롯데 서울 35층 피에르가니에르 바에서 열린 '글렌모렌지 마스터클래스'에 참석한 롯데면세점 최상위 내국인 고객들의 모습. [사진=롯데면세점 제공]

행사에서는 글렌모렌지 21년, 알터스 25년, 30년, 시그넷 리저브 등 싱글 몰트 위스키 4종을 선보였다. 글렌모렌지 증류소의 위스키 크리에이션 디렉터인 빌 럼스덴 박사가 국내 면세점에서 처음으로 마스터클래스를 진행했으며, 피에르가니에르 셰프가 위스키와 어울리는 특별한 음식도 제공했다.

오는 29일에는 부산에서 최상위 회원 20명을 대상으로 '프레스티지 샴페인 클래스'를 개최한다. 돔페리뇽과 아르망디브리냑, 뵈브 클리코 등 고급 샴페인 5종을 소개하고 품종과 빈티지에 따른 풍미를 비교하는 시음 프로그램을 진행할 예정이다. 두 행사 참가 고객에게는 구매 시 사용할 수 있는 LDF PAY도 추가 지급한다.

롯데면세점은 VIP 고객의 여행 편의성을 높이기 위한 서비스도 확대하고 있다. '굿럭'과 제휴해 최상위 고객에게 여행 짐 보관·배송 서비스를 제공하며, '파리클래스'와 함께 일대일 맞춤형 여행 컨시어지도 운영한다.

롯데면세점 관계자는 "프리미엄 주류 브랜드와 협업해 최상위 고객들이 특별한 경험을 즐길 수 있는 자리를 마련했다"며 "앞으로도 고객 취향을 반영한 프라이빗 행사와 차별화된 쇼핑 혜택을 통해 VIP 고객과의 접점을 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com